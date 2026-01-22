貝克漢爆外遇！偷吃正妹助理4個月 維多利亞崩潰痛哭：人生最困難

娛樂中心／綜合報導

英國足球傳奇貝克漢及女星維多利亞的長子布魯克林近日透過Instagram，公開指控父母長期操控家庭敘事，且傷害他的老婆妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀，消息震撼歐美娛樂圈。風波持續延燒，貝克漢也被挖出曾在Netflix紀錄片中坦承外遇美女助理，對此，維多利亞則哭訴那是「人生中最困難時刻」。

貝克漢和維多利亞結婚多年，育有四個孩子。（圖／翻攝自貝克漢IG）

Netflix紀錄片《貝克漢》（Beckham）2023年上架，紀錄片中完整呈現貝克漢一家遇到的大危機。貝克漢夫婦相愛到結婚多年來恩愛如昔，唯一例外是他20多年前的外遇事件。2003年貝克漢由曼聯轉投西班牙班霸皇家馬德里，他被指搭上助手兼翻譯瑞貝卡（Rebecca Loos）。瑞貝卡為貝克漢工作數個月便遭解僱，之後她接受訪問，大爆與貝克漢一段為期4個月的婚外情。

廣告 廣告

貝克漢在紀錄片坦承外遇美女助理，維多利亞痛哭那是「人生中最困難時刻」。（圖／翻攝自貝克漢IG）

事實上，貝克漢與維多利亞結婚26年，維多利亞對貝克漢外遇事件在這二十年來隻字不提，後來在《貝克漢》中首度談及丈夫出軌醜聞，她哭著訴說那是「人生中最困難時刻」，貝克漢也承認，當年二人是「不知如何捱過這一關」。

更多三立新聞網報導

24歲正妹擁「2個老公」是雙胞胎兄弟！3人睡同床激戰 她：很正常

「日本AV最強洋將」不幹了！激戰6年震撼宣布引退 驚人近照曝光

AV女優20歲時「拒50歲大叔嘿咻！」竟被跟騷20年 崩潰報警處理

張文愛慕1女同學！女方結婚移民美國 首度揭他「私下真面目」

