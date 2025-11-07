貝克漢等22年終於封爵「國王面前下跪受劍」全家到場 獨缺長子布魯克林
退役英國足球明星、前英格蘭足球隊隊長大衛貝克漢爵士（Sir David Beckham），週二由英國國王查爾斯三世親自授予勳章、冊封爵士（Knight Bachelor），表彰在藝術、科學、慈善和公共服務等領域做出傑出貢獻的人士。貝克漢稱這是他「最驕傲的時刻」。
而貝克漢已曾在22年前，由已故伊莉莎白二世女王，親自頒授大英帝國官佐勳章（OBE）。
4日於溫莎城堡舉行的這一場授勳典禮中，他與日裔英籍作家兼編劇石黑一雄（Kazuo Ishiguro），以及西區和百老匯明星伊蓮佩姬（Elaine Paige）一起接受授勳儀式。
貝克漢在授勳儀式上鞠躬、下跪接受國王以寶劍輕觸雙肩的儀式，由他的妻子維多利亞（Victoria）、父母陪同出席，三名子女羅密歐（Romeo）、克魯茲（Cruz）以及哈珀（Harper）均到場，與家人不和的大兒子布魯克林（Brooklyn）依舊神隱。
貝克漢當天接受授勳所穿的西裝正是由維多利亞製作的。貝克漢透露，他的造型靈感受到了國王查爾斯三世年輕時穿著晨禮服的啟發。他將照片交給維多利亞，由她完成了這套服裝。而國王查爾斯果真對他的西裝印象深刻。
50歲的貝克漢是國王今年生日榮譽名單上的受勳者。他在儀式後接受英國PA媒體新聞社採訪時表示：「顯然，我很幸運能在我的職業生涯中贏得許多榮譽，但能獲得像封爵這樣的榮耀，超出了我的想像。」
他補充道：「老實說，一個來自倫敦東區、在萊頓斯通（Leytonstone）出生的年輕人，能來到溫莎城堡，接受國王陛下親自授勳，這真是人生最驕傲的時刻。」
貝克漢曾代表英格蘭出戰115場國際比賽，並在四個不同國家贏得聯賽冠軍。他2013年從職業足球退休，並擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使。2015年創立了「7基金」（以他曼聯球衣號碼命名），旨在支持面臨伊波拉等危險的兒童。
他於2018年重返足球界，獲得了佛羅里達州邁阿密的一支美國職業足球大聯盟（MLS）特許經營權，並組建了邁阿密國際足球俱樂部。
