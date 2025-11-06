貝克漢等22年終於封爵「國王面前下跪受劍」 全家到場獨缺長子布魯克林
退役英國足球明星、前英格蘭足球隊隊長大衛貝克漢爵士（ Sir David Beckham），週二由英國國王查爾斯三世親自授予勳章、冊封爵士，貝克漢稱這是他「最驕傲的時刻」。
大英帝國勳章共分五等，只有獲封最上面兩等的授勳者才可稱「爵士」。貝克漢在 22 年前，曾由已故伊莉莎白二世女王親自頒授 大英帝國官佐勳章。4 日於溫莎城堡舉行的授勳典禮中，他與日裔英籍作家兼編劇石黑一雄（Kazuo Ishiguro），以及西區和百老匯明星伊蓮佩姬（Elaine Paige）一起接受授勳儀式。
貝克漢在授勳儀式上鞠躬、下跪接受國王以寶劍輕觸雙肩的儀式，由他的妻子維多利亞（Victoria）、父母陪同出席，三名子女羅密歐（Romeo）、克魯茲（Cruz）以及哈珀（Harper）均到場，與家人不和的大兒子布魯克林（Brooklyn）依舊神隱。
貝克漢當天接受授勳所穿的西裝正是由維多利亞製作的。貝克漢透露，他的造型靈感受到了國王查爾斯三世年輕時穿著晨禮服的啟發。他將照片交給維多利亞，由她完成了這套服裝。而國王查爾斯果真對他的西裝印象深刻。
50歲的貝克漢是國王今年生日榮譽名單上的受勳者。他在儀式後接受英國PA媒體新聞社採訪時表示：「顯然，我很幸運能在我的職業生涯中贏得許多榮譽，但能獲得像封爵這樣的榮耀，超出了我的想像。」
他補充道：「老實說，一個來自倫敦東區、在萊頓斯通（Leytonstone）出生的年輕人，能來到溫莎城堡，接受國王陛下親自授勳，這真是人生最驕傲的時刻。」
貝克漢曾代表英格蘭出戰115場國際比賽，並在四個不同國家贏得聯賽冠軍。他2013年從職業足球退休，並擔任聯合國兒童基金會（UNICEF）親善大使。2015年創立了「7基金」（以他曼聯球衣號碼命名），旨在支持面臨伊波拉等危險的兒童。
他於2018年重返足球界，獲得了佛羅里達州邁阿密的一支美國職業足球大聯盟（MLS）特許經營權，並組建了邁阿密國際足球俱樂部。
其他人也在看
生涯最輝煌時刻！「足球金童」貝克漢被英王冊封為爵士
英國的足球金童貝克漢，迎來生涯最輝煌的榮耀！英國國王查爾斯三世4號正式冊封他為爵士，貝克漢穿著妻子維莉多亞，精心為他設計的禮服出席，連查爾斯國王都讚不絕口，貝克漢更感動形容這是他「人生最驕傲的時刻」。台視新聞網 ・ 21 小時前
貝克漢正式封爵！一家人齊聚「獨缺長子布魯克林」 貝嫂親製禮服有寓意
50歲英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）4日榮獲騎士勳章，正式成為「貝克漢爵士」（Sir David Beckham）。他在溫莎城堡接受英王查爾斯三世（King Charles III）親自頒授殊榮，表彰他對體育及慈善的卓越貢獻。當天一家人齊聚，獨缺長子布魯克林（Brooklyn），顯示親子關係仍然緊繃。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
足球》英王生日授勳獲殊榮 貝克漢升格貝爵爺：無比驕傲
英國今天在溫莎城堡舉行國王生日授勳，提前為11/14滿77歲查爾斯三世（Charles III）暖壽，前英格蘭男子足球國家隊隊長貝克漢（David Beckham，貝克漢姆）獲頒爵級司令勳章，升格貝爵爺，今後可在姓名前加「Sir（爵士）」，他表示感到無比驕傲。TSNA ・ 1 天前
偉大無需多言！台股崩399點「這檔」逆勢漲停爆量25萬張 記憶體「它」也噴…網：讓你知道厲害
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（5）日台股加權指數收盤27,717.06點，跌399.5點，跌幅1.42%，觀察今日成交量排行個股前五名，寶佳集團旗下營建公司華建...FTNN新聞網 ・ 1 天前
歐陽妮妮杭州新家曝光！娜娜豪送「6個沙發」塞爆客廳 男星進門傻眼：以為傢俱行
歐陽娜娜近日在陸綜《亂室英雄》中展現「寵姐實力」。節目錄影時，嘉賓王敬軒走進歐陽妮妮的杭州新家，發現客廳裡竟放滿6張不同風格的沙發，忍不住笑稱「看起來像是家具行」！姊妹淘 ・ 1 小時前
謝龍介影響綠營台南初選？陳亭妃指自己已「五戰五勝」：他擔心對上會六戰六輸
陳亭妃說，謝龍介第一次選輸是連議員都沒得做，要再等四年，外界當時也說陳亭妃和謝龍介像是定下不解之緣。放言 Fount Media ・ 1 天前
張庭曝全家福！15歲女兒身高衝破175cm 「健康小麥肌＋立體五官」超模氣場爆表
55歲張庭近日曝光全家福，兩個孩子的成長近況讓網友驚訝——13歲兒子林秉翰已逼近184公分的爸爸，15歲女兒林希曈也高達約175公分，一雙逆天長腿讓網友狂讚「根本是超模基因」！姊妹淘 ・ 1 天前
全台20家人氣飯店、中餐廳餐券優惠｜烤鴨、牛肉麵、酸菜魚、港式點心通通有！折扣最高破2千 年底聚餐吃起來
年末聚餐旺季即將來臨，從經典台菜、精緻粵菜到創意川味與港式飲茶，中華料理總是百吃不膩。「揪愛Mei」小編發現，透過線上購買餐券，不僅方便快速，還能享有獨家優惠，若再搭配平台不定時推出活動，還能再省下一筆。讓你用最實惠划算的價格，吃遍全台各地的中華美饌！Yahoo夯好物 ・ 1 天前
非洲豬瘟禁令解除 陳駿季：明中午12時起可運載活豬 11/7零時恢復屠宰
台中爆發非洲豬瘟疫情，中央災害應變中心下午3時30分召開記者會，農業部長陳駿季表示，至今全國未發現第2例，達到清零目標；全國豬隻禁運、禁載令解除，明天中午12時起恢復活豬載運，7日零時起恢復批發、拍賣與屠宰，最快11月7日市場開始供應溫體豬肉，但仍禁廚餘餵養。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
貝克漢「做夢也沒想到」獲英國王親自授爵 貝嫂：沒人比你更尊重王室
50歲的大衛貝克漢，4日在英國溫莎堡接受英國國王查爾斯三世親自授予騎士爵位（Knight Bachelor），以表彰他在體育與慈善的卓越貢獻，「貝嫂」維多莉亞也盛裝出席，事後並感動談到：「我從未像今天這樣為你感到驕傲，大衛貝克漢爵士，我們都非常愛你自由時報 ・ 1 天前
颱風鳳凰將生成 估11、12日北轉影響台灣 北東南部防豪雨
中央氣象署表示，明天起東北季風減弱，各地天氣多雲到晴，但東北部、東部及大台北地區仍有局部短暫雨；北部高溫逐漸回升，南部則維持30、31度左右。位於關島一帶的熱帶性低氣壓，預計將在今晚至明晨增強為颱風鳳凰，往西、朝菲律賓方向移動，過程中還會增強長胖，可能以中颱之姿登陸菲律賓，11日、12日將北轉，是影響台灣最明顯的2天，北部、東半部及南部防豪雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
準颱風「鳳凰」恐飆強颱！路徑曝「這3天影響劇烈」全台有感
生活中心／周希雯報導今日（5）水氣減少，不過受東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請多加注意。另外，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29，預估今日內將發展為今年第25號颱風「鳳凰」，巔峰強度可達強烈颱風，氣象粉專分析颱風3大未來走向，其中1路線「對台灣影響最劇烈，全台都有感。」民視 ・ 1 天前
【動畫說時事】 普發1萬防詐要看清！ 4個假網站不要點
全民期待已久的普發1萬元正式開跑，記得唯一官方網站10000.gov.tw。不少網友擔心詐騙，直呼「這網站是對的嗎？笑死...我真的會怕」。 財政部提醒，近期已發現4個偽冒財政部網站（twmof[.]xyz、cgbs[.]shop、twmof[.]info、cgsss[.]info），已通知網路業者封鎖相關連結。民眾務必認明正確網址，切勿點擊可疑連結或輸入個資，登記過程也不需要繳保證金、手續費。 行政院也提醒，謹防釣魚簡訊和假公務員來電，千萬別讓1萬元落入詐騙集團口袋！太報 ・ 7 小時前
享受熱絡社交聚會！時尚大器的現代宅，實現夢想退休生活！
長期在國外工作的屋主，退休後決定回國生活。因屋主十分好客，常邀請朋友來家中作客，因此希望在 29 坪單層住宅中，能夠擁有簡約大器的開放式格局，以及中島餐廳機能，滿足在家中社交聚會的需求。設計師揉合現代風的精髓，不但滿足了屋主的期待，更以隱藏式設計打造出流暢開闊的空間感，完美實現屋主的理享退休生活。設計家 ・ 6 小時前
季連成曾發願「20天內要完成救災」曾被要求軍方挖公墓、掃廁所？他一口拒絕無理要求！獨家揭露與徐榛蔚溝通過程！【齊有此理】
來賓｜政務委員 季連成 熱議話題｜ ● 初訪花蓮災區季連成給自己期程「20天就要完成！」 ● 救災規劃綿密！季連成組織架構整合「十二組分工」 ● 義煮團遭花蓮縣府拒絕？季連成：因沒有確定性防線 ● 疏散撤離演練「垂直疏散意見不同」曝縣府溝通過程 ● 季連成呼籲：平時就要有災防機制建立在地方政府！ ● 要軍方挖公墓.掃廁所 季連成爆：曾拒縣府無理要求 ● 花蓮縣府官員退群風波 「退的不是我在的群組！」 ● 季連成震驚鏟子超人湧花蓮 保險.調度背後超多眉角！ ● 季連成：中央從來沒有卸責過 該地方的要地方負責！ ● 藝人閃兵役連環爆 季連成語重心長：要以國防安全為重齊有此理 ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 8 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前