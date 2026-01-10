貝克漢被兒子「法律斷親」！布魯克林全家封鎖 婆媳心結成導火線

布魯克林與妻子妮可拉感情緊密，卻與父母關係疏離。（圖／達志／美聯社，下同）

曾是英國公眾焦點的貝克漢家族，近年卻陷入持續的家庭裂痕。現年26歲的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與父母大衛與維多莉亞的關係，已降至冰點。消息指出，他早在去年便透過律師發函，正式要求父母日後若需聯繫，須經由法律代表處理，形同劃清界線。

貝克漢夫婦近年鮮少與長子同框，家庭關係成外界關注焦點。

根據《每日郵報》與《太陽報》報導，布魯克林與妻子、名媛妮可拉佩茲（Nicola Peltz Beckham）認為自己長期遭受父母不當評論與「惡意放話」，甚至曾被形容為「被妻子控制的人質」。此舉讓布魯克林決定不再與父母直接互動，並透過律師函件提出明確要求，包含不得在社群平台上提及或與他互動。

爭議事件近期再度升溫，原因是一段布魯克林分享的烤雞料理影片。維多莉亞在影片下按讚，被視為違反「社群零互動」的默契，引發布魯克林的不滿。他隨即將父母與弟妹全數封鎖，包括20歲的弟弟克魯茲（Cruz）與12歲的妹妹哈潑（Harper）。克魯茲事後在社群上透露：「我們全家早上起來，才發現自己被封鎖了。」

布魯克林封鎖父母與手足社群帳號，象徵家庭決裂升級。

知情人士表示，布魯克林與妮可拉目前也已封鎖雙親帳號，僅與祖父母保持聯繫。面對長子的堅決立場，貝克漢夫婦私下情緒複雜，感到心碎，但仍透過友人表示：「家門永遠為兒子敞開。」盼望有朝一日能重新修復親情。

家族衝突可追溯至2022年布魯克林與妮可拉的婚禮籌備期間。妮可拉曾透露，維多莉亞原本承諾為她設計婚紗，卻在最後關頭臨時取消。婚禮當天，歌手馬克安東尼（Marc Anthony）更當眾誇讚維多莉亞是「全場最美」，也讓新娘深感不快。

婚後雙方關係未見緩解，布魯克林夫婦陸續缺席大衛的50歲生日派對與其封爵典禮。知情人士指出，年輕夫妻對於部分來自貝克漢陣營的消息感到不信任，並期望取得道歉，才願意重新對話。而貝克漢夫婦則希望能將過去恩怨放下，強調願意為家庭和解付出一切。

從原先形象完美的「明星家庭」，到今日透過律師溝通、互相封鎖的尷尬局面，這段親情風暴引發外界高度關注，也讓人不禁感嘆明星家庭背後的不為人知。

貝克漢家族過去形象和諧，如今卻傳出律師函溝通的尷尬局面。（圖／翻攝自X，@PageSix）

