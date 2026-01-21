貝克漢遭長子控6大罪狀！「23年前小三」蕾貝卡不忍了 6字心聲補槍

記者蔡維歆／綜合報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，20日無預警發出千字長，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲等6大罪狀。而消失多年的「傳奇小三」蕾貝卡（Rebecca Loos）曾於22年前與貝克漢傳出婚外情的她，19日驚喜發聲力挺布魯克林，意有所指地寫下6字：「真相總會大白！」

貝克漢長子布魯克林為了愛妻妮可拉槓上父母。（圖／翻攝自IG)

48歲的蕾貝卡曾於2003年擔任貝克漢私人助理，當時她自爆與男方有過一段情，震驚全球，卻遭貝克漢駁斥怒批蕾貝卡想紅想瘋了。如今見到貝克漢長子布魯克林大動作開撕父母，蕾貝卡在IG留言區激動回應：「太開心他終於挺身而出發聲了！」更意有所指地補充，自己非常清楚貝克漢夫妻私下的真實模樣，「我一直為他可憐的妻子（妮可拉）感到難過。」

而對於長子發千字文，貝克漢事後也現身美國CNBC財經節目《Squawk Box》直播首度打破沉默發聲，他表示社群平台面對當代孩子尤其具有影響力，有時確實很危險，「我個人的經驗，尤其是和我的孩子相處時，關鍵在於要把它用在正確的事情上。」貝克漢說，以同樣方式教導四名子女，「孩子會犯錯，但孩子是被允許犯錯的，因為那正是他們學習的方式。我一直教他們，有時你必須讓他們自己去犯那些錯」，才能真正成長。

