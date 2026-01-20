貝克漢長子不忍了！發核爆級聲明 怒控父母6大罪狀

英國足球巨星貝克漢（David Beckham）與長子布魯克林（Brooklyn Beckham）的家族裂痕再度升級。26歲的布魯克林19日透過Instagram發布長達6頁的聲明，首度打破沉默，揭露與父母長期失和的內幕，並對家族提出一連串嚴厲指控。

貝克漢長子布魯克林為了老婆與父母決裂。（圖／IG @nicolaannepeltzbeckham）

布魯克林與31歲妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz），近幾個月刻意缺席所有重要家庭聚會，包括貝克漢的50歲生日派對。他在聲明中表示，這是他首次真正為自己發聲，並明確宣告不打算與家人和解。

在這份聲明中，布魯克林批評自己長年受到一個過度重視公眾形象的家庭所束縛。他提到，與妮可拉交往後，困擾多年的焦慮問題才獲得緩解。他認為，家庭關係的惡化始於2022年4月的婚禮，父母自那時起便持續干預他與妻子的婚姻生活。

婚禮期間發生的多起事件，成為雙方失和的導火線。他指出，母親維多莉亞（Victoria Beckham）在最後時刻取消為妮可拉設計婚紗的承諾，導致新娘必須緊急尋找替代方案。當晚的第一支舞原本屬於新人，卻遭到母親介入，這讓他在數百位賓客面前深感難堪。

貝克漢家人合影未見長子。（圖／IG @davidbeckham）

父親貝克漢的態度也讓布魯克林感到心寒。他透露，為了出席父親的50歲生日慶祝活動而返回英國，卻多次被拒絕私下見面的請求。當父親終於同意會面時，卻提出妮可拉不能同行的要求，這成為夫妻倆決定不參加派對的關鍵原因。

布魯克林還爆料，婚禮前幾週父母曾向他施壓，要求他簽署文件放棄自己名字的商標權，這份文件將影響他、妻子及未來子女的權益。在他拒絕後，父母對待他的態度便出現明顯轉變。婚禮籌備階段，他因安排雙方祖母與新人同桌的決定，被母親指責為邪惡；婚禮前夕，甚至有家族成員當面表示妮可拉不算是家人。

在聲明尾聲，布魯克林批評家族過度看重商業品牌的經營，認為貝克漢這個姓氏的商業價值永遠被擺在第一位，家人之間的情感往往取決於是否願意配合公開露面與社群媒體操作。他澄清自己並非受到妻子影響，反而是過去長期活在父母的掌控之下，離開家族後焦慮症狀才首次消失。

