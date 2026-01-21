貝克漢長子婚禮「遭母親磨蹭」控被羞辱！老婆淚崩奪門…震撼片下落曝

娛樂中心／巫旻璇報導

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）於1月19日透過社群平台發表長文，拋出震撼指控父母大衛・貝克漢（David Beckham）與維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）多年來不斷干涉他與妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz Beckham）的婚姻，甚至在兩人婚禮當天發生多起讓他至今難以釋懷的事件，其中一段「被奪走的第一支舞」更成為他心中最難堪的回憶。

大衛・貝克漢（右）與妻子維多利亞貝克漢（左）。（圖／翻攝自IG ＠victoriabeckham）









新人舞台遭打斷！維多利亞共舞兒子 親密互動讓賓客尷尬





布魯克林與出身億萬家族的妮可拉於2022年舉辦盛大婚禮，原本外界視為王子與公主的童話結局，卻在近日因布魯克林的控訴掀起風波。他直言，母親的行為不僅破壞婚禮流程，更讓新娘在最重要的時刻感到被忽視與羞辱。據《Page Six》引述婚禮相關人士說法，當天原本安排由歌手馬克・安東尼（Marc Anthony）介紹新人上台，並展開象徵意義重大的新人首舞。知情者透露，這段舞蹈是特別為布魯克林與妮可拉量身打造，沒想到馬克卻臨時邀請布魯克林與「全場最美的女人」共舞，維多利亞竟走上舞台，緊緊抱著兒子跳舞，動作被形容過於親暱，甚至有「貼身磨蹭」的舉動，甚至讓人聯想到情侶間的親密互動，而非一般母子應有的分寸，現場氣氛瞬間變得微妙。有賓客直言，這一刻原本屬於新娘，卻被強行奪走，讓人相當錯愕。

布魯克林形容婚禮與母親共舞 遭到羞辱





布魯克林在貼文中形容，那場舞蹈讓他感到極度不適與難堪；而妮可拉目睹象徵婚姻的重要時刻被打斷後，情緒當場潰堤，衝出會場痛哭。當時貝克漢家族一方仍在歡呼，佩茲家族則陷入尷尬沉默。雖然友人不斷勸她回到現場，但她哭到雙眼紅腫，整晚情緒低落，令身邊親友看了相當心疼。此外，布魯克林也提及另一項長年爭議，指出母親曾在婚禮前夕臨時取消為妮可拉製作婚紗的安排，迫使新娘緊急飛往羅馬，改由Valentino量身訂製。儘管維多利亞方面過去曾否認婆媳失和，布魯克林仍認為，這些舉動對妻子而言是一種刻意的羞辱。

重新舉辦婚禮 未邀請任何貝克漢家族成員出席





由於首次婚禮留下的陰影太深，布魯克林透露，他與妮可拉已於去年8月在紐約州低調舉行第二場「重誓儀式」，希望重新建立屬於兩人的婚禮記憶。他表示，這一次他們只想要單純的快樂，而非壓力與不安。值得注意的是，這場私密儀式並未邀請任何貝克漢家族成員出席。布魯克林坦言，過去的經歷是他人生中最感到屈辱的時刻之一，而這場豪門家庭的裂痕，至今似乎仍看不到修補的可能。

布魯克林（左）透露，與妮可拉（右）已於去年8月在紐約州低調舉行第二場「重誓儀式」。（圖／翻攝自IG＠brooklynpeltzbeckham）





婚禮高度控管 不雅舞蹈片成謎

另據外媒《TMZ》轉述知情人士說法指出，該場婚禮全程嚴禁賓客攜帶手機，所有與會者及工作人員皆需簽署高度保密協議，僅維多利亞被允許保留手機。婚禮影像則由專業攝影團隊統一管理，上傳至一台僅供新人夫妻登入的電腦，並依合約刪除所有備份檔案。知情人士指出，若未來相關畫面外流，來源幾乎可立即鎖定，外流可能性極低。

