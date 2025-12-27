貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦

記者王培驊／綜合報導

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）、妮可拉佩茲（Nicola Peltz)。（圖／翻攝自IG @brooklynpeltzbeckham）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）陪伴老婆妮可拉佩茲（Nicola Peltz）及岳父岳母過聖誕。（圖／翻攝自IG @brooklynpeltzbeckham）

布魯克林與妮可拉雙雙在Instagram分享多張耶誕節合照，照片中不只夫妻倆甜蜜同框，布魯克林也與岳父、岳母一同入鏡，臉上掛著笑容，看來氣氛相當融洽。兩人更同步寫下祝福文字，向外界送上「耶誕快樂、新年快樂，充滿愛、和平與幸福」的祝賀。

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）今年沒有回家和貝克漢夫婦過節。（圖／翻攝自IG @brooklynpeltzbeckham）

然而，這組原本應該溫馨的節日貼文，卻因「缺席貝克漢家族」而徹底變調。網友留言區瞬間炸鍋，不少人直言無法接受，質疑他為何只對岳家示愛，卻對父母與手足完全噤聲，甚至有人直言「妻子可以有很多個，但媽媽只有一個」，呼籲他回家與家人和解，也有網友毫不留情表示，這是「最不想要的媳婦劇本」。

事實上，布魯克林與貝克漢家族的裂痕，早在這個耶誕節前就已全面攤在陽光下。外媒指出，他不僅缺席家族重要聚會，還在耶誕節前夕，直接封鎖父母及弟弟妹妹的社群帳號，連年僅14歲的小妹哈珀（Harper）也未能倖免，讓家族衝突正式浮上檯面。

這場風暴的源頭，外界普遍認為可追溯至2022年的世紀婚禮。當時，貝嫂維多利亞（Victoria Beckham）原本承諾要替媳婦設計婚紗，最後卻未能實現，讓妮可拉深感受傷。加上婚禮當天，貝克漢家族好友馬克安東尼（Marc Anthony）公開稱讚貝嫂是「全場最美」，更讓新娘情緒潰堤，傳出當場落淚，婆媳心結也因此埋下。

之後，雙方關係始終未見真正修復，甚至傳出貝嫂私下替媳婦取了不好聽的綽號。儘管妮可拉曾現身貝嫂的時裝秀、生日派對，試圖對外展現和解姿態，但今年5月貝克漢50歲生日，布魯克林夫妻雙雙缺席，早已讓外界嗅到不尋常的氣氛。

而真正引爆衝突的導火線，則是一支看似無害的料理影片。布魯克林在IG分享烤雞教學，貝嫂按讚後，卻引來大量網友留言要求他「回家見爸媽」、「家庭至上」，讓他感到極大壓力與不滿，最終選擇直接封鎖家人。

對此，20歲的弟弟克魯茲（Cruz）也曾發文澄清，強調爸媽並非取消關注，而是「被封鎖」，連自己也一樣，這番說法不僅未平息風波，反而讓衝突更加白熱化。

據了解，布魯克林與妮可拉目前堅持不對外回應，只希望「安靜過生活」，並認為貝克漢家族過去長期「有計畫地放話傷害妮可拉」，如今想靠社群互動修補關係，已經太遲。反觀貝克漢夫婦，則被形容為心碎又無力，仍希望與兒子重修舊好，但對媳婦已不再抱持期待。

在布魯克林選擇與岳父岳母共度耶誕的同時，貝克漢與貝嫂，以及兩位長輩，卻只能在缺席中度過節日，對比去年全家團聚的畫面，格外諷刺，也讓這個聖誕節，被外界形容為「貝克漢家最冷的一年」。

