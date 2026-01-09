貝克漢長子怒寄法律信給爸媽！ 徹底決裂：只能透過律師聯絡我

布魯克林為了妻子妮蔻拉（左圖），跟父母貝克漢、維多利亞（右圖）決裂。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG／victoriabeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）及妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）陷入家庭風暴，因為長子布魯克林（Brooklyn Beckham）已經13個月沒與他們聯繫，更在社群網站大動作封鎖他們。近日英媒批露，布魯克林早在去年夏天就已透過律師，正式寄出一封「停止聯絡通知函」，要求父母「日後若要與他聯繫，必須全數透過律師進行」，更明確要求父母不得在社群平台標註他。親子關係徹底決裂。

一封「停止聯絡通知函」 如何引爆親子決裂？

根據《太陽報》報導，26歲的布魯克林上月之所以在IG封鎖父母，就是因為媽媽給他的影片「按讚」，違反律師函內容。當時布魯克林在IG分享製做烤雞的影片，貝嫂看到後按讚，隨後布魯克林就把父母、弟弟妹妹們的IG都封鎖了。20歲的弟弟克魯茲（Cruz）還發文：「爸媽早上醒來就發現被封鎖了，我也是。」

廣告 廣告

消息人士指出，外界並不清楚這場家庭糾葛的全貌，誤以為布魯克林只是鬧脾氣。事實上，他與31歲的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）在私下早已多次請求與家人低調修復關係，但始終不被尊重，妮寇拉如今也封鎖貝克漢夫婦。不過，布魯克林仍與祖父母連繫，沒有斬斷所有親情。

布魯克林在美國，與岳父母、妻子一起過耶誕節和新年。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

親近貝克漢夫婦的友人則表示，貝克漢夫妻希望布魯克林知道，「家門永遠為他敞開」，對現在「只能透過律師溝通」的狀況感到心碎。若將來要和解，也勢必得在完全私下、遠離公眾視線的情況下進行。

從婚紗風波到婚禮失控 裂痕怎麼擴大？

回顧布魯克林與父母的糾紛，其實已延燒近4年，貝克漢夫婦認為「媳婦難相處」就是導火線。雙方關係在2022年布魯克林結婚前夕急轉直下，妮寇拉曾公開證實，婆婆原本答應為她設計婚紗，卻臨時喊卡，最終她改穿Valentino的訂製禮服。

貝克漢、維多利亞和二子羅密歐、三子克魯茲、女兒哈珀團進團出，就是少了大兒子布魯克林。（翻攝davidbeckham IG）

另外，婚禮當天，貝克漢的歌手好友馬克安東尼（Marc Anthony）稱「貝嫂是全場最美」，一句話讓新娘妮寇拉感到被羞辱。據悉，布魯克林和妮寇拉在婚禮當天雙雙落淚，兩家人關係再也回不去。

儘管雙方曾短暫和解，例如妮寇拉出席婆婆的巴黎時裝秀、貝嫂也力挺媳婦的電影《Lola》，但雙方已超過13個月沒再交談。去年貝克漢過50歲生日、獲封爵士頭銜，布魯克林夫妻都缺席相關活動。

更多鏡週刊報導

貝克漢26歲長子「翻臉封鎖全家」！ 揭貝嫂「暗諷媳婦」決裂內幕

貝克漢20歲兒被吊銷駕照！千萬豪車封塵 老爸封爵12天後「家裡出包」超尷尬

貝克漢正式封爵！一家人齊聚「獨缺長子布魯克林」 貝嫂親製禮服有寓意