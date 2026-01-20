貝克漢長子控父母6大罪狀 完美家庭人設攏係假

英國足球巨星貝克漢，與太太維多利亞的長子布魯克林。（圖／翻攝自Instagram＠brooklynpeltzbeckham）





英國足球巨星貝克漢與太太維多利亞，最近陷入家庭風暴，因為26歲長子布魯克林，先是大動作封鎖父母社群帳號後，又在今天（20號）無預警發出千字文，指控父母長期操控家庭敘事，干涉婚姻，還傷害他的妻子妮寇拉佩茲，布魯克林還說，完全不想與家人和解。

英國足球巨星貝克漢，與太太維多利亞的長子布魯克林，在鏡頭前分享如何做出好吃的，帕馬森起司雞，不過這不是他唯一跟大家分享的生活點滴，20號更是無預警發布千字文限動。

上頭寫著，多年來他一直保持沉默，並竭盡所能，希望事情能夠私下處理，但不幸的是，他的父母及他們團隊持續向媒體放話，讓我別無選擇，只能站出來為自己發聲。還說自己父母一直在媒體上，主導「完美家庭」的形象，可是卻與他實際的成長經驗，完全不同。

英國球星貝克漢：「國王其中一句話是，哇這西裝真漂亮，我當時沒來得及說，這是我妻子做的，她可以幫您做一套。」

貝克漢受封爵士，對英王查爾斯三世，沒說出口的這段話，恰巧符合他和維多利亞，完美家庭的人設，不過這個人設，似乎也被大兒子布魯克林，親手敲碎。

因為在社群平台上，布魯克林，po出和愛妻的照片，以及和岳父岳母的合照，似乎可以看出端倪，他真的和爸媽不和。

因為他批評從小到大，他的父母一直在媒體上，操控關於我們家庭的敘事，像是表演式的社群貼文，還有家庭活動，甚至還傷害他的愛妻妮寇拉佩茲。

他說真正控制他人生的是父母，離開原生家庭後，這份焦慮感消失了，而這一次，他將為自己站出來，不再與家人和解。



