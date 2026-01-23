貝克漢長子控訴爸媽狂干涉婚姻！前女友超殺女曾盛讚貝嫂引熱議

英國前足球金童貝克漢的26歲長子布魯克林，近日投下震撼彈，在社群平台發表長文控訴父母多年來對其生活造成傷害。

布魯克林指控父母多次干預私生活，連他與妻子妮可拉的婚禮節奏都遭打亂。他強調不願再活在父母刻意經營的完美形象下，只盼保有自我與隱私。

這項指控讓貝克漢家族的婆媳問題浮上檯面。外界多半猜測核心癥結點出在維多利亞與媳婦妮可拉之間的關係。部分網友指稱維多利亞控制慾過強，但也有聲音認為妮可拉出身富商豪門，億萬千金的背景絕非弱者。

隨著話題持續發酵，布魯克林與美國女星克蘿伊摩蕾茲的舊情被重新檢視。兩人從2014年開始交往，當時布魯克林15歲、克蘿伊17歲，關係斷斷續續維持四年，期間曾因對戒合照傳出論及婚嫁。

克蘿伊過去接受主持人安迪科恩訪問時，曾公開表示維多利亞是一個非常棒的人，並表達對貝嫂服裝品牌的喜愛及工作態度的欽佩。她當時感性表示，貝克漢一家人很棒很團結，認為貝克漢夫婦能理解藝人必須四處奔波、拍攝親密戲以及充滿變數的工作行程，是非常優秀的父母。

克蘿伊與貝嫂的互動看似融洽。維多利亞曾在社群網站分享布魯克林髮型照，幽默標註克蘿伊笑說妳到底對他的頭髮做了什麼，互動輕鬆自然。不過克蘿伊也坦言，與貝克漢家族成員交往並不容易，狗仔會分頭開車跟蹤，讓生活變得困難。

2018年布魯克林被拍到在刺青店與嫩模蕾西伍德互動親密，隨後克蘿伊在社群分享一首描寫感情背叛的單曲，兩人正式分手。如今兩人都已各自成家，布魯克林2022年與妮可拉結婚，克蘿伊則在2024年公開出櫃，2025年與模特兒女友凱特哈里森完成婚禮。目前貝克漢夫婦對於長子的多項指控均未做出正面回應，讓紛爭持續延燒。克蘿伊當年對貝嫂的正面評價，與布魯克林現今的控訴形成強烈對比，也讓外界對這個家族的真實面貌充滿好奇。

