貝克漢長子槓全家「500億岳父」首發聲！ 力挺：他們都很棒

布魯克林（左）跟岳父尼爾森佩茲（中）相處融洽，右為妮蔻拉佩茲。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）早前投下核彈級指控，控訴父母長期干預他的生活、傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等，話題延燒。妮寇拉的富豪父親尼爾森佩茲（Nelson Peltz）近日打破沉默，首度談及與親家之間的話題，他力挺女兒和女婿，表示「他們都很棒」。

被問親家關係怎麼處理？ 500億岳父只說一句話

現年83歲尼爾森日前在佛洲棕梠攤出席《華爾街日報》主辦的投資論壇，被問到是否會給予女兒與女婿建議、協助他們面對複雜的家庭狀況時，他低調回應：「我女兒和貝克漢家的事，是另一個故事，今天不適合在這裡談。」但他補充說：「我可以告訴你，我女兒很棒，我的女婿布魯克林也很棒，我期待他們能一起擁有長久而快樂的婚姻。」

尼爾森還說，平常其實不是只有他給年輕人建議，「有時候，他們也會反過來給我建議」，表達對女兒、女婿的支持。這也是尼爾森在布魯克林公開與原生家庭決裂後，首度對外發聲。

尼爾森身價高達16億美元（約新台幣502億元），據傳他每個月給女兒100萬美元（約新台幣3,137萬元）的生活津貼，財力遠勝布魯克林的父母，也就是身價約6.8億美元（約新台幣213億元）的貝克漢和維多利亞。

布魯克林和妻子妮寇拉住在美國，與岳父母相處融洽。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

貝克漢和維多利亞身價約新台幣213億元，跟親家落差懸殊。（翻攝victoriabeckham IG）

婚姻站隊已很明確？ 布魯克林夫妻下一步曝光？

布魯克林早前在那篇「核彈級聲明」中，指控父母長期控制他的人生，還指控母親在他2022年婚禮上「劫持」第一支舞。目前他與妻子住在美國，與岳家相處相當融洽。根據《太陽報》報導，布魯克林與31歲的妮寇拉結婚時，貝克漢夫婦對兒子簽署的婚前協議感到憂心，擔心他在感情破裂時毫無保障，但布魯克林已明確站在妻子與岳家一方。

此外，據傳布魯克林夫妻正考慮與串流平台合作，以數百萬英鎊的價碼分享2025年8月「重申婚姻誓言」的私密畫面，包括兩人的第一支舞。也有消息指出，他打算效法同樣「脫英」的哈利王子（Prince Harry）出版自傳，揭露成長的壓力。

