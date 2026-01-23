貝克漢長子決裂父母 505億元婚前協議是導火線！唯一和解條件曝光

布魯克林‧貝克漢與妻子妮可拉‧佩茲。翻攝自IG



英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）一家人曾經是世人眼中的完美家庭，長子布魯克林（Brooklyn Beckham）在20日發出6篇黑底白字限時動態震撼彈，控訴父母長期控制、干涉婚姻，並傷害他的妻子。據了解，布魯克林在婚前簽下一份極嚴苛、涉及505億台幣家產的婚前協議，成為家庭決裂導火線。

根據英國《太陽報》報導，布魯克林2022年迎娶美國億萬富豪千金妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），女方家族的身家高達16億美金（約新台幣505億元），而婚前協議規定若雙方離婚，他無法分得任何女方家族財產，僅能取得兩人共同經營品牌的部分收益，讓貝克漢夫妻擔心若他離婚後會缺乏經濟保障。家族朋友透露，貝克漢夫妻仍深愛兒子，但唯一和解的條件就是「唯有布魯克林離婚，家門才會再次為他開啟。」

回顧事件，布魯克林在IG首度公開談及和父母決裂的內幕，指出父母從他結婚前就多次介入、阻擋他的感情發展，「我的父母從我結婚之前就不斷試圖破壞我的感情關係，而且這種行為從未停止。」

布魯克林提到，父母多年來一直在媒體上主導「完美家庭」的形象，然而他實際的成長經驗卻與此相去甚遠，「從小到大，我的父母一直在媒體上操控關於我們家庭的敘事。那些表演式的社群媒體貼文、家庭活動，以及不真實的關係，一直是我出生後所被迫生活其中的一部分。」

布魯克林指控，家人重視的從來不是情感，而是「品牌」，直言在他的家庭裡，公開宣傳與代言高於一切，「貝克漢品牌」永遠優先，所謂的家庭愛，取決於在社群媒體發了多少貼文，並表示近年來親眼看到父母為了維護形象，不惜在媒體上散布無數謊言，而這些謊言往往是建立在無辜的人身上，「我相信，真相終究會浮出水面。」

