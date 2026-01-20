貝克漢長子發文數落爸媽 「只在乎媒體版面」

布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩爾茲（右）婚後就移居洛杉磯，刻意疏遠在倫敦的父母親。（東方IC）

繼上週公開表明與家庭決裂後，大衛貝克漢（David Beckham）長子布魯克林（Brooklyn）再次發數則限時動態，數落跟老婆妮可拉佩爾茲（Nicola Peltz）結婚時就受到諸多的刁難，包括媽媽維多莉亞（Victoria）在他婚禮大喜之日，搶走了原本跟老婆要跳的第一支舞；去年父親大衛50大壽，自己跟妻子都到了現場想要私下見面，但卻被告知只能去派對現場，「只在乎媒體版面」。

布魯克林在美國時間1月19日，發表了堪稱爆炸性的聲明，他表在2022年與老婆妮可拉佩爾茲結婚前，被施壓要簽署條款，「放棄我姓名的權利，此舉無疑影響我、妻子跟未來的孩子。」父母親還說堅持一定要婚禮前簽署，因為條款從那時候就開始生效，「因為我的抗拒結果導致我的收入延遲付款，從此以後，他們對待我就跟以前不一樣了。」

他也宣稱，父母親一直想辦法要破壞他的婚姻，包括在婚禮上、當著全場500位賓客面前，原本他要跟妻子跳第一支舞，為此還練習許久，結果被維多莉亞半路攔糊。根據參加婚禮人士的說法，歌手馬克安東尼（Marc Anthony）是大衛的好友，主動要充當婚禮歌手獻唱，於是在宣佈第一支舞的時候，他先喊出已經在台上的布魯克林大名，接著又喊歡迎當天全場最美的女人，「維多莉亞！」於是維多莉亞就這樣出場跟兒子大衛跳第一支舞，當場讓布魯克林跟老婆傻眼。

婚禮引發的另外一樁恩怨，就是原本維多莉亞想要替妮可拉佩爾茲設計婚紗，媳婦也同意了。但是到後來維多莉亞卻黃牛了，而且不是親自告知對方，而是打電話給妮可拉佩爾茲的媽媽告知此事。於是婚禮上，妮可拉佩爾茲只好穿著別人設計婚紗出場，結果此舉卻被形容為「媳婦討厭婆婆的婚紗」「小屁孩」，讓她吃了許多悶虧。

讓布魯克林跟父母親決裂的另外一項事件，就是去年大衛貝克漢本人的50大壽，當時雙方已經心存芥蒂了，維多莉亞卻不斷邀請他們兩人前來參加生日派對，讓他們內心就隱約覺得不對近；因為維多莉亞很喜歡找布魯克林交往過的女性出席各種社交活動，「這樣做只是為了讓我不舒服。」當天他們的確來到倫敦，卻等了整整一個星期無法跟父母親見面，因為布魯克林希望可以私下見面、低調度過屬於家人之間的時光，但是遭到回絕，表示唯一見面的方法就是得現身生日派對，「那個活動的每個角落，都有超過100台攝影機鏡頭。」他表示，最後父親同意可以私下見面，但條件是老婆不能陪他來，「這無疑是一記耳光。後來，當他們來到洛杉磯時，根本拒絕見我。」

他表示長年以來，一直對這些事情保密，不願談到家人之間的裂痕，「不幸的是，我的父母親跟他們的團隊，一直上媒體，讓我別無選擇，只能替自己說話，替已經印成新聞的謊言澄清。我不想跟家人和解，我沒有被控制，這是我這輩子第一次替自己挺身而出。」他說，這一生父母親都在媒體上控制關於他們家的各種報導，把這類充滿表演性質的生活，透過社交媒體發佈出去、打造一家和樂的人設，成為他打從出生後就不得不配合的設定。

他同時還抨擊老婆也沒控制他，那些傳聞他被老婆控制的謠言根本子虛烏有，「我跟老婆不希望生活被所謂的公眾形象、新聞或操弄而被左右，我想要的，就是我們跟未來家庭的和平、隱私與幸福。」

