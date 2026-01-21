貝克漢長子砲轟父母後 貝嫂「臭臉冷對媳婦」舊片瘋傳！網驚：超尷尬

貝嫂昔日在紅毯上，和兒子、媳婦的尷尬畫面被挖出。（翻攝 The Independent YouTube頻道）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）早前無預警寫下千字文，控訴父母長期操控他、干涉婚姻，甚至傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），震撼內容撕碎貝克漢家族長年營造的「完美形象」。

紅毯全家福變修羅場？ 婆媳互動被逐格放大？

布魯克文的控訴文曝光後，引爆社群熱議，有網友翻出一段2023年的舊片，當時妮寇拉出席公公貝克漢的Netflix紀錄片首映會，布魯克林把妻子「拉進」家族合照，一旁的貝嫂「全程臭臉」，婆媳關係顯然早就有裂痕。

該影片拍攝貝克漢Netflix紀錄片首映的紅毯上，可見貝克漢夫婦暫定位後，布魯克林拉著妻子，走到母親旁邊，並用手碰了碰母親的背，似乎是要請求她讓妮寇拉一起拍全家福。怎料，貝嫂當下神情冷淡，不只沒有回應，還直接轉過身背對兒子，像是刻意避開互動。而妮寇拉全程表情嚴肅，氣氛尷尬。

這段影片如今被放大檢視，網友們直呼「氣氛冷到可以用刀切」「他們看起來很不自在」，更指貝嫂「完全沒想對媳婦釋出善意」「表明給兒子難堪」。有人嘲諷說：「貝嫂的肩膀還能再冷一點嗎？」也有不少人同情妮寇拉，「她看起來完全不想站在那裡」「可憐的妮寇拉」。

只是巧合？ 還是早就洩露家族裂痕？

布魯克林在長文中直言，自己多年來活在父母操控之下，家人不斷透過媒體與社群塑造「完美家庭」形象，強調外界所謂「妻子控制他」的說法完全顛倒事實，實際上他長期被父母左右人生，直到選擇站出來捍衛婚姻，才第一次感到焦慮消失、真正為自己而活。

布魯克林在文中回憶2022年結婚時的種種，包括母親原本答應要幫媳婦設計婚紗，最在最後關頭取消。更直指母親在婚禮上「毀了他的第一支舞」，這支舞他已跟妮寇拉籌備多時，但最終站在舞池中央的不是新娘，而是母親本人，讓布魯克林感到羞辱和不適，字字句句將多年積累的不滿一次攤在陽光下，也戳破貝克漢家族長年精心經營的完美形象，一家人再度陷入輿論風暴。

