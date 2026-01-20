貝克漢長子稱人生受控 直言不想與家人和解

法新社今天(20日)報導，英國名流夫妻檔貝克漢(David Beckham)與維多利亞(Victoria Beckham)的兒子布魯克林(Brooklyn Peltz Beckham)，在社群媒體發表長文談論他的家庭失和，表示他並不想與父母和解。

26歲的布魯克林說，他的雙親一直在操控關於他們家庭的媒體說法，並試圖「破壞」他與妻子妮可拉．佩茲．貝克漢(Nicola Peltz Beckham)的關係。

他在擁有1620萬粉絲的Instagram發文說，「我不想和我的家人和解」。「我一直受到控制，這是我人生中第一次為了自己挺身而出」。

布魯克林是足壇巨星貝克漢與時尚設計師、前流行樂巨星維多利亞的長子。他在2022年迎娶美國女演員妮可拉。妮可拉的父親是億萬富豪佩茲(Nelson Peltz)、母親則是前名模克勞蒂亞(Claudia Heffner Peltz)。



貝克漢夫婦的發言人並未立即回覆法新社的置評請求。

布魯克林表示，他的父母從他結婚前就一直試圖破壞他和妮可拉的關係，而且到現在也沒停。「我媽在最後一刻取消製作妮可拉的婚紗，儘管她是多麼興奮期待要穿著她的設計，這迫使她倉促尋找新的衣服」。

布魯克林接著指控他的母親，在婚禮上「劫持」了他和妮可拉的第一支舞，並在數百名賓客面前「與我不當共舞」。他還說，自己這輩子從未感到如此「不適或屈辱」。

他也指控妻子遭到家人「不尊重」對待，表示妮可拉沒有獲邀參加貝克漢的50歲生日派對。

布魯克林補充說，他的家人把公開宣傳和代言看得比什麼都重要。貝克漢品牌(Brand Beckham)優先於一切。

他最後表示，自己在「極度焦慮」下成長，但現在終於找到了「平靜」。 (編輯:柳向華)