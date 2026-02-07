貝克漢長子計劃領養孩子！妻子「瘦到40公斤」 父母恐隔空迎「無血緣孫子」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）徹底與父母翻臉，家族裂痕持續擴大。據傳，布魯克林和妻子妮蔻拉佩茲（Nicola Peltz）打算領養小孩，貝克漢夫妻恐將迎來「無血緣的第一個孫子」。
為何選擇領養？ 「至少收養一名非親生孩子」背後考量是什麼？
根據《太陽報》報導，布魯克林夫妻近來多次討論未來的育兒計畫，不排除「至少收養一名非親生的孩子」。知情友人表示，兩人立場高度一致，都希望擁有孩子，也清楚自己社經地位高，擁有資源和背景，因此更想「回饋社會」，給弱勢孩子穩定有愛的成長環境。
友人也指出，妮蔻拉進來為了電影角色，刻意減重至90磅（約40公斤），目前不適合懷孕，因此「生理條件」也是他們考量收養孩子的重要原因之一。
不過，這對貝克漢夫妻而言又是另一個打擊。知情人士透露，貝克漢夫婦向來重視家庭價值，他們本身就是年輕的父母，分別在23歲、24歲生下布魯克林，因此非常期待成為祖父母，更曾一度揣測媳婦是否已有生子計畫。如過若未來只能透過社群平台，得知「收養孫子」的消息，他們絕對會心痛到難以承受。
不是血親就不是家人？ 貝克漢家族為何卡在「血緣」這一關？
事實上，布魯克林上月發布6頁「核彈級聲明」，控訴父母長期干預他的生活、破壞他的婚姻、不斷透過媒體塑造「完美家庭」形象。他也在文中多次提到「未來家庭」「未來孩子」，似乎有意釋放訊號。
布魯克林在文中提到妻子被傷害的細節，除了母親在婚禮上「劫持」屬於新人的第一支舞外，他在結婚前，曾被家人告知「妮蔻拉不是血親，不是家人」。父母也曾施壓，要求他簽署「放棄姓氏」文件，若簽下去，那將影響他與未來孩子權益。由此可見貝克漢夫妻有多麼重視血緣。目前布魯克林已在社群平台全面封鎖父母與兄弟姊妹。
往好的一面想，在家庭破裂之際，布魯克林和原生家庭的人氣都雙雙提升。他的IG追蹤數大幅成長，吸引不少年輕世代支持。英國民眾則紛紛聲援貝克漢夫妻，貝嫂的品牌銷量更明顯攀升。
更多鏡週刊報導
貝克漢26歲長子再出手！除去「3個字」父子印記 徹底切割原生家庭
貝克漢長子槓全家「500億岳父」首發聲！ 力挺：他們都很棒
貝克漢豪門媳「每月零用錢3100萬」！甩爭議陪夫喝300萬名酒 住「哈利王子最愛飯店」煲愛
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
電話宣布結婚！芝田璃子嫁大31歲「蜘蛛人」 爸媽愣：妳自己加油吧 尼可拉斯凱吉5年未見岳父母
好萊塢傳奇影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的第五段婚姻一直備受關注。近日，他的31歲日籍妻子芝田璃子罕見登上日本綜藝節目，大方分享這段跨越語言障礙、文化差異，以及「31歲年齡差」的婚姻點滴。芝田璃子在節目中坦言，尼可拉斯至今都還沒見過她的父母，當初電話告知婚訊時，家人反應更是充滿戲劇性。
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
《單身地獄》海后被罵翻！「她縮角落看播出」低落畫面流出 認：反省中
《單身即地獄5》播出後話題不斷，其中成員崔美娜秀因在節目初期於多位男成員之間猶豫不決，迅速成為討論焦點，甚至被貼上「搖擺不定」、「渴望被關注」等負面標籤，爭議聲量與人氣同步飆升。不過近日她的私下近況曝光，讓不少觀眾對她的印象逐漸出現轉變。崔美娜秀的好友在社群平台分享她與親近友人一同收看節目的畫面，只見她縮在角落、低著頭，神情明顯低落，面對節目播出後鋪天蓋地的批評顯得壓力不小。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
恐截肢裝葉克膜搶命！66歲孔鏘怪病纏身1年 公開露面曝「最新病況」
66歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）過去是各大綜藝節目御用伴奏師，與綜藝天王張菲、胡瓜擦出火花為節目增添不少笑料，未料這些年孔鏘飽受糖尿病、白內障等疾病所苦，身體頻亮紅燈。去年孔鏘曾透露近期右腳不明原因腫脹，內心焦慮不已直言「超怕要被截肢」。今他出席白冰冰尾牙也透露現況。蔡維歆
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
看完BV秀後直接迎來慶生，同一套造型氣場依舊在線事實上，這段私下慶生畫面，正是李英愛結束Bottega Veneta Summer26 Private Preview後，直接在後台發生的溫馨片段。她仍穿著稍早看秀時的大地色系長版風衣造型，沒有特別更換服裝，也沒有重新整理妝髮，行程銜接自然，卻更顯...
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
小S傳農曆年後復工主持！製作人B2出面回應了 洩她私下真實心聲
小S（徐熙娣）自去年姊姊大S（徐熙媛）辭世後，情緒深受打擊，全面暫別主持多年的節目《小姐不熙娣》，今（5）日節目製作人B2在社群平台貼出與代班主持人sandy（吳姍儒）的合照，並寫下「後會有期」四字，引發外界聯想，小S是否將於年後回歸節目，再度掀起熱議。對此B2今天也回應了。蔡維歆
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
拜託大家記得他的好！袁惟仁辭世後首度露面 陸元琪直播吐心聲公開道歉
陸元琪在直播中表示，近期自己與孩子們都正值感冒，身體狀況不佳，喉嚨不適且不斷流鼻水，體重也因此減輕不少。她提到，在袁惟仁離世的第一天，她並未立即對外發言，而是讓一雙兒女先與父親表達內心的話語。「他們有問我可不可以寫點什麼，我說可以，寫不是為了給誰看，而是...