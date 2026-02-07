貝克漢長子計劃領養孩子！妻子「瘦到40公斤」 父母恐隔空迎「無血緣孫子」

布魯克林為了妻子妮蔻拉（左圖），跟父母貝克漢、維多利亞（右圖）徹底決裂。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG／victoriabeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）徹底與父母翻臉，家族裂痕持續擴大。據傳，布魯克林和妻子妮蔻拉佩茲（Nicola Peltz）打算領養小孩，貝克漢夫妻恐將迎來「無血緣的第一個孫子」。

為何選擇領養？ 「至少收養一名非親生孩子」背後考量是什麼？

根據《太陽報》報導，布魯克林夫妻近來多次討論未來的育兒計畫，不排除「至少收養一名非親生的孩子」。知情友人表示，兩人立場高度一致，都希望擁有孩子，也清楚自己社經地位高，擁有資源和背景，因此更想「回饋社會」，給弱勢孩子穩定有愛的成長環境。

廣告 廣告

友人也指出，妮蔻拉進來為了電影角色，刻意減重至90磅（約40公斤），目前不適合懷孕，因此「生理條件」也是他們考量收養孩子的重要原因之一。

不過，這對貝克漢夫妻而言又是另一個打擊。知情人士透露，貝克漢夫婦向來重視家庭價值，他們本身就是年輕的父母，分別在23歲、24歲生下布魯克林，因此非常期待成為祖父母，更曾一度揣測媳婦是否已有生子計畫。如過若未來只能透過社群平台，得知「收養孫子」的消息，他們絕對會心痛到難以承受。

布魯克林和妮蔻拉在加州，過著閒雲野鶴的生活。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

不是血親就不是家人？ 貝克漢家族為何卡在「血緣」這一關？

事實上，布魯克林上月發布6頁「核彈級聲明」，控訴父母長期干預他的生活、破壞他的婚姻、不斷透過媒體塑造「完美家庭」形象。他也在文中多次提到「未來家庭」「未來孩子」，似乎有意釋放訊號。

布魯克林在文中提到妻子被傷害的細節，除了母親在婚禮上「劫持」屬於新人的第一支舞外，他在結婚前，曾被家人告知「妮蔻拉不是血親，不是家人」。父母也曾施壓，要求他簽署「放棄姓氏」文件，若簽下去，那將影響他與未來孩子權益。由此可見貝克漢夫妻有多麼重視血緣。目前布魯克林已在社群平台全面封鎖父母與兄弟姊妹。

往好的一面想，在家庭破裂之際，布魯克林和原生家庭的人氣都雙雙提升。他的IG追蹤數大幅成長，吸引不少年輕世代支持。英國民眾則紛紛聲援貝克漢夫妻，貝嫂的品牌銷量更明顯攀升。

更多鏡週刊報導

貝克漢26歲長子再出手！除去「3個字」父子印記 徹底切割原生家庭

貝克漢長子槓全家「500億岳父」首發聲！ 力挺：他們都很棒

貝克漢豪門媳「每月零用錢3100萬」！甩爭議陪夫喝300萬名酒 住「哈利王子最愛飯店」煲愛