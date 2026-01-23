貝克漢長子轟母搶走第一支舞！婚禮DJ揭真相

▲貝克漢家長子布魯克林（左一）怒控母親維多莉亞（左二）搶走了他和妻子妮寇拉（右二）在婚禮上的第一支舞。（圖／摘自 IG@brooklynpeltzbeckham）

[NOWnews今日新聞] 英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林日前發出千字文，稱自己多年來活在「被操控的人生」中，還控訴母親維多利亞搶走他與老婆妮寇拉在婚宴上的「第一支舞」，並稱維多利亞當時跳了「非常不雅的舞」，讓布魯克林倍感不舒服和被羞辱。不過，不少當天參加的賓客之後陸續發聲，各人說法不一，也讓婚禮現場究竟發生何事成為羅生門。對此，布魯克林婚禮當天的DJ出面還原現場，直言當時房內的所有人都覺得「很尷尬」。

廣告 廣告

根據《BBC》報導，長年與貝克漢家族合作的DJ「胖東尼（Fat Tony）」今日登上英國ITV節目，還原婚禮當天事發經過，胖東尼正是布魯克林婚禮的DJ。胖東尼表示，由於布魯克林說維多利亞跳了「非常不恰當又不雅」的舞，導致許多人瘋猜當天婚禮到底發生了什麼事。胖東尼強調，並沒有發生「性騷擾事件」，維多利亞也沒有穿著「誇張的緊身衣」跳扭臀舞或是辣妹合唱團風格的性感熱舞。

胖東尼還原事發經過，當時歌手安東尼（Marc Anthony）在婚禮派對上表演，然後安東尼喊布魯克林上台，隨後又邀請「房間裡最美麗的女人」過來加入布魯克林的行列。胖東尼說，「下一刻，所有人都以為妮寇拉會上台」，結果安東尼喊出的卻是維多利亞的名字。

胖東尼表示，妮寇拉當場就立即哭著跑出房間，布魯克林也顯得相當崩潰，因為他以為他是要和妻子跳第一支舞。維多利亞上台後，安東尼要布魯克林把手放在維多利亞臀部上，不過那是一種拉丁舞，而不是什麼明顯不恰當的騷擾。

但是，胖東尼也坦承，「當時房間裡的每個人都感到非常尷尬」，胖東尼補充說，自己曾多次替貝克漢家族擔任DJ，貝克漢家族成員熱愛跳舞，「彼此關係緊密」，但是如果布魯克林覺得那段舞蹈「不合適、很尷尬」，那就是不合適、很尷尬，這完全取決於他本人的感受。

不過，胖東尼認為，這場舞會風波只是這個不和的家庭中「一個龐大問題的很小一部分」。胖東尼覺得，外界過於糾結在所謂婚禮派對的真相，而忽略了布魯克林聲明的其他部分，「令人遺憾」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

貝克漢長子鬧決裂！小兒子限動放老媽辣妹合唱團歌：你以為你是誰

貝克漢家族早有裂痕！維多利亞冷眼瞪媳婦 紅毯尷尬畫面成鐵證

貝克漢現身！布魯克林6頁聲明撕破臉 他淡定表態：允許孩子犯錯