貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

貝克漢家族長子布魯克林（Brooklyn Beckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（David Beckham）和媽媽維多利亞（Victoria Beckham）多年來利用媒體操作家庭形象，甚至百般刁難妻子妮可拉（Nicola Peltz），讓他已經「受夠了」。

布魯克林控訴貝克漢家族的完美家庭形象全是演的（圖／翻攝貝克漢IG）

布魯克林先是指控母親維多利亞在2022年他與妮可拉舉行婚禮時，維多利亞不僅在最後一刻取消妮可拉的婚紗製作，更安排兒子與自己在婚禮上跳「第一支舞」。布魯克林怒批：「原本安排是我與妻子的浪漫共舞，但馬克安東尼（Marc Anthony）叫我上台後，迎接我的竟然是站在台上的母親。」認為自己在所有賓客面前遭受到了極大的羞辱。

廣告 廣告

除了婚禮上的難堪，布魯克林更怒指洛杉磯發生大火造成無數犬隻流離失所時，妮可拉曾請求婆婆維多利亞支持救援行動，卻遭到冷漠拒絕。對布魯克林而言，這證明了父母眼中只有「公關效益」，沒有真正的關懷。

就連貝克漢的50歲大壽，布魯克林透露，當時他與妮可拉特地飛回倫敦想為父親慶生，在飯店等待整整一週都沒有見到人。貝克漢提出條件，除非布魯克林願意獨自出席慶生派對，且不准妮可拉出現，才願意見他。布魯克林認為此舉完全是在羞辱妮可拉，對家人這樣的態度心寒至極。

此外，布魯克林表示自己和弟弟羅密歐（Romeo）、克魯茲（Cruz）的關係也已降到冰點。他已正式聲明，未來家人若要聯繫，只能透過律師，拒絕任何私下溝通。他最後總結：「我與妻子不想要那種被形象、媒體或操縱定型的生活。我們只想要和平、隱私，以及屬於我們未來家庭的快樂。」

更多FTNN新聞網報導

林心如父母金婚！霍建華帥氣出席 陳美鳳徐若瑄同場獻祝福

神明也看金馬獎 曾敬驊獎座供上公媽桌「共賞」

蕭秉治上海、南京開唱嗨翻全場 被鼓鼓拱跳「奪命3搖」喊：下次邀嘉賓一定慎選

