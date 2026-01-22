貝克漢長子開撕父母！爆維多利亞婚禮搶第一支舞 賓客還原「不雅動作」

娛樂中心／綜合報導

英國足球金童大衛貝克漢（David Beckham）的家族風波越演越烈。（圖／翻攝自IG @davidbeckham）

英國足球金童大衛貝克漢（David Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）開撕父母，砲轟他們控制慾強且不尊重妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz），甚至痛批母親維多利亞（Victoria Beckham）在婚禮上搶走第一支舞，讓他相當羞恥。如今隨著風波越演越烈，現在有賓客爆料，維多利亞在這場舞中出現「不雅舉動」，讓他感到這輩子從未如此噁心。

賓客還原維多利亞婚禮搶第一支舞的不雅動作，讓布魯克林氣炸。（圖／翻攝自IG @brooklynpeltzbeckham）

根據外媒《Page Six》報導，2022年在佛州舉辦的婚禮，原定由新人跳「第一支舞」，但受邀歌手馬克安東尼（Marc Anthony）登台時，竟稱讚維多利亞是「全場最美的女人」，並邀她上台與布魯克林共舞。有現場賓客爆料，維多利亞當時雙臂環繞並貼身磨蹭兒子脖子，導致台下的妮寇拉當場氣哭離席。

「她與他跳舞的方式非常不恰當。她奪走了屬於妮寇拉的時刻，這是千真萬確的事實」，目擊者還原當時狀況。而這樣的說法，對照布魯克林在動態中指出，「她（維多利亞）在眾人面前對我做出非常不適當的動作，我這輩子從未感到如此不舒服和噁心」，相互吻合。

布魯克林護妻妮寇拉佩茲，與父母槓上發長文開撕。（圖／翻攝自IG @brooklynpeltzbeckham）

不過，針對此事，也有知情人士透過媒體反駁，指出當時新人早已完成第一支舞，該橋段僅是家庭成員間的互動，並無不妥之處。關於當天是否有影像紀錄，據《PEOPLE》雜誌報導，布魯克林表示不希望該段影片流出，以免造成夫妻倆二度傷害及尷尬。



