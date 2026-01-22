貝克漢長子開撕3天 維多利亞突然「驚呼一聲」冷處理曝光！無視兒控訴

娛樂中心／綜合報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的26歲長子（Brooklyn Beckham），近日突然在社群IG開撕家族，公開一份長達6頁的聲明，直指母親維多利亞（Victoria Beckham）在他婚禮上的行為讓他感到「極度不適與被羞辱」，並要求相關畫面切勿外流。聲明曝光後迅速在歐美娛樂圈爆引爆，外界高度關注貝克漢家族的回應動向。

不過，面對兒子的公開控訴，維多利亞選擇低調應對。沉默數日後，她在社群平台上僅分享了一張與辣妹合唱團成員艾瑪的黑白合照，並附上簡短：「艾瑪，生日快樂，我非常愛妳！」同時，她也轉發了小兒子克魯茲演出門票完售的消息，還在底下打「WOW」驚呼一聲，內容明顯與家庭風波無關，被外界解讀為刻意忽略「冷處理」長子的指控。

維多利亞轉發小兒子克魯茲演出門票完售的消息「WOW」驚呼一聲。（圖／翻攝自IG @victoriabeckham）

根據外媒《TMZ》引述消息人士說法，當時維多利亞與布魯克林的舞蹈互動被形容為過於親密，動作甚至被在場賓客形容像是「貼身磨蹭」，更像情侶間的互動，而非母子之間應有的分寸。該支舞持續整整一首歌的時間，讓不少賓客當場陷入尷尬，氣氛明顯凝滯。

維多利亞貼出同團成員艾瑪邦頓舊照，並寫下生日祝福。（圖／翻攝自IG @victoriabeckham）

這場風波延燒至今，貝克漢夫婦仍未正面回應兒子的指控，貝克漢接受電視採訪時僅暗喻一小部分，而維多利亞僅在社群上分享工作與朋友相關動態。這種「若無其事」的態度，讓外界揣測雙方是否已形成默契，選擇以沉默化解衝突。隨著時間推移，母子關係是否還有機會修補，仍有待觀察。

