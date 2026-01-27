貝克漢長子「核彈級指控」後一家人首露面！貝嫂授勳喊「謝謝孩子們」 布魯克林仍缺席

維多利亞在巴黎授勳，丈夫貝克漢、次子羅密歐、三子克魯茲以及他們的女友，還有女兒哈珀都到場力挺。（翻攝victoriabeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）的妻子、「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）近日在巴黎獲頒法國藝術與文學騎士勳章，表彰她多年來在時尚領域的傑出貢獻。授勳典禮上，貝克漢與3名子女一同現身力挺，唯獨長子布魯克林（Brooklyn Beckham）缺席。這也是布魯克林日前發表「核彈級指控」後，貝克漢一家首度公開露面。

貝嫂26日在巴黎，由法國文化部授予「藝術與文學騎士勳章」（Ordre des Arts et des Lettres），貝克漢、23歲的次子羅密歐（Romeo）、20歲三子克魯茲（Cruz）與14歲小女兒哈珀（Harper）都到場力挺，羅密歐與克魯茲的女友也一同出席，現場星光熠熠。

維多利亞在巴黎授勳，丈夫貝克漢、次子羅密歐、三子克魯茲以及他們的女友，還有女兒哈珀都到場力挺。（翻攝victoriabeckham IG）

貝嫂在致詞時特別感謝家人與團隊，她說：「謝謝我的孩子們，始終相信我的願景。」她也提到，自己雖然以身為英國人為傲，但法國是少數真正將時尚視為藝術、嚴肅對待的地方。她強調，這項榮耀並非一人之功，而是品牌團隊多年來共同努力的成果。

貝嫂獲頒巴黎「藝術與文學騎士勳章」。（翻攝victoriabeckham IG）

貝嫂致詞，特別感謝丈夫及孩子們。（翻攝victoriabeckham IG）

她也感謝結婚26年的丈夫，表示對方始終相信她的熱情與決心，是事業與人生最重要的後盾。事實上，維多利亞同名品牌自2008年創立後，曾累積超過6,600萬英鎊（約新台幣28.5億元）的虧損，長年仰賴貝克漢注資支撐，直到2023年才首度轉虧為盈。她過去也在紀錄片中坦言，那段財務壓力極大的時期，曾讓她快要崩潰。

貝克漢夫婦及時尚界好友安娜溫圖（左一）、法國文化部長拉希妲達狄（左二）。（翻攝victoriabeckham IG）

克魯茲一句話嗆大哥？ 家族話題延燒

儀式結束後，貝嫂在IG分享多張照片，再次向家人與丈夫致意，形容貝克漢是「我的一切」。貝克漢也發文，為妻子感到驕傲，稱她獲此殊榮實至名歸。羅密歐則留言：「以你為榮，媽媽」。克魯茲也曬出與二哥、女友們在車上的影片，發文：「想像一下還有人在那邊氣，我們卻只是在這裡。」被指是在嘲諷大哥布魯克林。

布魯克林和妻子妮寇拉在美國一起生活。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

26歲的布魯克林這回再次缺席家族重要時刻。日前他才發表6頁震撼聲明，指控父母長年控制他的生活、破壞他的婚姻、傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等，控訴家人不斷透過媒體與社群塑造「完美家庭」形象，實際上並非如此。事實上，布魯克林近年已多次缺席家族大事，包括父親的50歲生日派對、獲封爵士的儀式等。

