貝克漢20歲兒被吊銷駕照！ 全家才剛陪父親光榮封爵12天

貝克漢（右2）的20歲兒子（左2）被吊銷駕照。（圖／翻攝自Instagram@davidbeckham）

英國足球名將貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，其中，年僅20歲的小兒子克魯茲（Cruz Beckham）近期因為第二次收到超速罰單，駕照正式被吊銷。

根據英媒《每日郵報（Daily Mail）》報導，克魯茲通過駕照考試時，還風光慶祝，更開著酒紅色的荒原路華（Land Rover）跑去麥當勞買得來速。不過才過兩年，他因二度超速，被吊銷駕照。

報導指出，其中一項違規發生在今年9月2日，他當天就在Instagram向粉絲吐槽：「才因為在20（哩限速）開到24被開罰。」最新統計也顯示，英國去年在20哩速限道路上開出的超速罰單高達50萬張，較前一年暴增三分之二。

消息人士透露，剛滿兩年駕齡的克魯茲對駕照被吊銷「非常沮喪」。依照英國規定，新手駕駛若在兩年內累積6點以上罰點，駕照就會被英國駕駛與車輛牌照管理局（DVLA）撤銷。因此他現在必須重新申請學習駕照，並再次通過筆試與路考，才能重返道路。

克魯茲收到罰單後，還引用美國知名導演安德森（Wes Anderson）電影中的台詞自嘲：「遊戲結束。我個人倒是覺得很安全。」

熱愛汽車的克魯茲，日前才和30歲女友Jackie Apostel及14歲妹妹哈柏（Harper Beckham）外出。他少年時就對能開車上路相當興奮，2023年9月通過駕照考試時，其父母也在Instagram上開心分享。

除了酒紅荒原路華外，他也曾被拍到開一台銀色1980年代老款梅賽德斯-賓士（Mercedes-Benz），常在貝克漢家位於倫敦與科茲沃爾德的住處之間往返。不過，他的哥哥羅密歐（Romeo Beckham）偏好現代車款，日前被拍到開著價值15萬英鎊（約新台幣615萬元）的黑色保時捷（Porsche）911。

事實上，克魯茲駕照被吊銷前不到2週，貝克漢11月4日才在溫莎城堡接受英王查爾斯三世（King Charles III）冊封爵位。克魯茲與媽媽、哥哥羅密歐和妹妹都出席，見證父親的光榮時刻，唯獨大哥布魯克林（Brooklyn Beckham）缺席。

另值得一提的是，克魯茲的超速紀錄似乎也有「遺傳」。51歲的貝克漢2018年曾被拍到借用的賓利（Bentley）在限速40哩路段以59哩車速行駛，但因著名律師Nick Freeman指出超速通知遲到一天，最終免於起訴。

此外，2019年5月貝克漢因開車用手機被禁駕6個月。當時法院接獲民眾拍照檢舉，指他在倫敦市區緩慢行駛時手持手機。貝克漢認罪後，該次累積6點罰點，加上先前超速紀錄的6點，達到12點上限，因此被吊照。

