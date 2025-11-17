貝克漢20歲兒被吊銷駕照！千萬豪車封塵 老爸封爵12天後「家裡出包」超尷尬
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）育有3女1子，其中，20歲的三子克魯茲（Cruz Beckham）最近因為超速，駕照被吊銷。由於此事就發生在老爸受封爵士的12天後，無比尷尬，克魯茲未來也可能面臨高額的保險費與重考壓力。
2年內累積6點就掰掰？ 新手駕駛為何最容易踩雷？
根據《Hello!》報導，克魯茲在今年9月2日因超速被抓，這是他在拿到駕照2年內第2次違規，因此駕照直接被吊銷。他隨後在IG無奈發文：「因為時速24英里被抓，時速限制是20。」還說：「玩完了！但我自己覺得還是很安全。」甚至引用電影《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme）的台詞自嘲。
英國許多城鎮近年陸續將限速調降至20英里（約32公里），特別是學校、住宅區一帶，只要超過4英里，就可能被記點或罰款。若是剛取得駕照未滿2年者，累積6點即會被吊銷，必須全部重來。對擁有豪車的駕駛來說，重考後的汽車保險費將大幅飆升，財務負擔更重。
千萬豪車只能放著乾看？ 不到兩週前才陪父親受封爵士
克魯茲在2023年9月通過駕照考試，當時還在IG曬出「首次通過麥當勞得來速」的照片，爸爸貝克漢也留言鼓勵他：「幹得好，我愛你。」而克魯茲也擁有很多豪車，他在1年內相繼購入一台約15萬英鎊（約新台幣615萬）的黑色Porsche 911、Land Rover，以及一台1980年代老款Mercedes，總價超過千萬台幣。如今駕照被吊銷，這些豪車將只能暫時停在車庫裡。
克魯茲駕照被吊銷前不到2週，貝克漢11月4日才在溫莎城堡接受英王查爾斯三世（King Charles III）冊封爵位。克魯茲與媽媽維多利亞、23歲的哥哥羅密歐（Romeo）和14歲的妹妹哈珀（Harper）都出席，見證老爸的光榮時刻，唯獨26歲的大哥布魯克林（Brooklyn）缺席，顯見他與家人關係依然緊繃。
更多鏡週刊報導
貝克漢正式封爵！一家人齊聚「獨缺長子布魯克林」 貝嫂親製禮服有寓意
貝克漢14歲女兒近照曝光！又高又美 同框媽咪網誇「根本姊妹」
貝克漢長子學梅根做果醬！雙雙陷家庭風波 成「哈利王子翻版」抱團取暖
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
包水餃養3兒惹哭網⋯夫走了罹癌單親媽一肩扛：2兒子車禍亡「無法出貨」
在網路上小有名氣的「李爸水餃」，起初創立是因為擔任廚師的李男，因為車禍罹患睡眠呼吸中止症，盧妻又罹癌需治療，不向命運低頭開始製作手工水餃，養大3個兒子。豈料，命運造化弄人，李男多年前過世，盧妻接手繼續經營，16日粉專更新「無法出貨」訊息，竟是二兒子在上班中車禍，不幸離世。消息曝光後，不少網友相當心疼李家遭遇，紛紛留言打氣，希望能盡一份心力。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 17 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 1 天前
輾轉得知父親10年前過世 葉欣眉曝唯一遺憾
葉欣眉從小爸媽離異，父親在她2、3歲離家後便從未出現在人生中，昨（16日）她在社群發文寫信對父親印象表示，「就不記得爸爸的模樣，連一張照片也沒有。」近日第一次看到父親照片，35年沒見過父親的她，更得知父親其實早在10年前過世。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 1 天前
Ella淚灑舞台「從沒想過能開個唱」 Selina、Hebe送暖逼哭她
Ella陳嘉樺15、16日在長沙舉行「It’s Me 艾拉主意」個人巡迴演唱會，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」讓Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。Yahoo娛樂訊息 ・ 3 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
向太宣布改遺囑！破億家產不給兒子曝原因：沒人有資格躺平
66歲香港影視製片向太（陳嵐）與老公向華強育有2個兒子，其中大兒子向佐與兒媳郭碧婷擁有一對兒女，向太對媳婦、孫子女的疼愛也有目共睹。而擁有破億家產的她，日前突然宣布考慮修改遺囑，表示想把資產留給第3代，更霸氣喊：「沒有人有資格躺平。」中時新聞網 ・ 1 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！
引起話題爭議的部分，是Tim在準備相親簡歷時，雖然填寫了其真實個人狀況，卻又在關鍵部分省略了部分內容。因此最終呈現的內容包括「國內學歷：初中」、「婚姻狀況：離異單身」、「家庭狀況：獨生子，父親職業快遞相關，母親照顧家庭」，工作則為「攝影師、影片製作相關」。他...CTWANT ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 1 天前