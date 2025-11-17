貝克漢20歲兒被吊銷駕照！千萬豪車封塵 老爸封爵12天後「家裡出包」超尷尬

貝克漢（左）的三子克魯茲（右）最近因超速，駕照被吊銷。（翻攝victoriabeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）育有3女1子，其中，20歲的三子克魯茲（Cruz Beckham）最近因為超速，駕照被吊銷。由於此事就發生在老爸受封爵士的12天後，無比尷尬，克魯茲未來也可能面臨高額的保險費與重考壓力。

2年內累積6點就掰掰？ 新手駕駛為何最容易踩雷？

根據《Hello!》報導，克魯茲在今年9月2日因超速被抓，這是他在拿到駕照2年內第2次違規，因此駕照直接被吊銷。他隨後在IG無奈發文：「因為時速24英里被抓，時速限制是20。」還說：「玩完了！但我自己覺得還是很安全。」甚至引用電影《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme）的台詞自嘲。

英國許多城鎮近年陸續將限速調降至20英里（約32公里），特別是學校、住宅區一帶，只要超過4英里，就可能被記點或罰款。若是剛取得駕照未滿2年者，累積6點即會被吊銷，必須全部重來。對擁有豪車的駕駛來說，重考後的汽車保險費將大幅飆升，財務負擔更重。

貝克漢（中）封爵，次子羅密歐（左起）、老婆維多利亞、三子克魯茲、女兒哈珀都陪同慶祝，唯獨不見長子布魯克林。（翻攝victoriabeckham IG）

千萬豪車只能放著乾看？ 不到兩週前才陪父親受封爵士

克魯茲在2023年9月通過駕照考試，當時還在IG曬出「首次通過麥當勞得來速」的照片，爸爸貝克漢也留言鼓勵他：「幹得好，我愛你。」而克魯茲也擁有很多豪車，他在1年內相繼購入一台約15萬英鎊（約新台幣615萬）的黑色Porsche 911、Land Rover，以及一台1980年代老款Mercedes，總價超過千萬台幣。如今駕照被吊銷，這些豪車將只能暫時停在車庫裡。

克魯茲駕照被吊銷前不到2週，貝克漢11月4日才在溫莎城堡接受英王查爾斯三世（King Charles III）冊封爵位。克魯茲與媽媽維多利亞、23歲的哥哥羅密歐（Romeo）和14歲的妹妹哈珀（Harper）都出席，見證老爸的光榮時刻，唯獨26歲的大哥布魯克林（Brooklyn）缺席，顯見他與家人關係依然緊繃。

