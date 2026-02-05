貝克漢26歲長子再出手！除去「3個字」父子印記 徹底切割原生家庭

貝克漢（左）和長子布魯克林（右）父子在一起的畫面，如今很難再看到。（翻攝victoriabeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）早前發出核彈級聲明，徹底與父母翻臉。如今他又有新動作，將象徵「父子情誼」的刺青悄悄移除，顯然鐵了心要與原生家庭切割。

「DAD」刺青不見了？ 船錨圖樣遭3個神祕圖形覆蓋

根據《太陽報》報導，布魯克林近日與妻子妮蔻拉佩茲（Nicola Peltz）現身洛杉磯，他右手臂上原本刺有「DAD」（父親）字樣的船錨刺青，已被3個無法辨識的圖形覆蓋。

布魯克林右手臂上原本的一個船錨刺青，上頭寫有「DAD」，如今3個字已遭覆蓋。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

知情人士透露，布魯克林已接受雷射處理，刻意將文字移除，「他就是想把它去掉」。布魯克林認為，他心中累積了太多傷痛和失望，若在身上保留這樣的紀念，已無法反映他真實的內心狀態。

布魯克林和妻子妮寇拉在美國一起生活。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

不是第一次消除刺青？ 貝克漢夫妻心都碎了？

事實上，這不是布魯克林第一次移除家庭相關刺青。過去他曾在胸口刺了獻給母親維多利亞的圖樣，早已被覆蓋。反觀貝克漢依然保留2015年為兒子刺上「Buster」（布魯克林的兒時暱稱）的頸部刺青，形成強烈對比。知情人士直言：「看到布魯克林接連抹去父母的刺青，對大衛和維多利亞來說一定很刺痛，這無疑是在傷口灑鹽。」

貝克漢的頸部依然還有為兒子刺的「Buster」刺青。（翻攝IG）

布魯克林上月在IG限動發布6頁聲明，控訴父母長期干預他的生活、破壞他的婚姻、傷害他的妻子，不斷透過媒體塑造「完美家庭」形象。他更指控，母親在他2022年婚禮上「劫持」第一支舞，那原本是新人的專屬時刻，卻被媽媽強行取代，讓他感到不適，也讓妻子也倍感羞辱。將家族裂痕搬到檯面上。

