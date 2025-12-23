貝克漢26歲長子「翻臉封鎖全家」！ 揭貝嫂「暗諷媳婦」決裂內幕

布魯克林為了妻子妮蔻拉（左圖），跟父母貝克漢、維多利亞（右圖）決裂。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG／victoriabeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）育有3子1女，近日家庭陷入危機。26歲的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）竟在耶誕節前夕大動作封鎖父母和弟弟妹妹們的IG帳號，正式將家族裂痕搬上檯面。

婆媳糾紛釀不和 成家族裂痕的開端？

根據《每日郵報》報導，布魯克林和家族鬧翻的源頭，可追溯至2022年，他與美國富家女妮蔻拉佩茨（Nicola Peltz）結婚時。當時，貝嫂原本答應要幫媳婦設計婚紗，但最後沒能實現承諾，讓妮蔻拉感到備受屈辱。此外，婚禮當天，貝克漢家族好友馬克安東尼（Marc Anthony）在婚禮上公開稱貝嫂是「全場最美」，更讓新娘妮蔻拉心碎，甚至哭了。貝嫂變成「搶媳婦風采的婆婆」，也成為雙方不合的導火線。

之後妮蔻拉與貝嫂關係持續惡化，更傳貝嫂在私下給媳婦取了「難聽的綽號」。儘管雙方曾試圖和解，例如妮蔻拉參加貝嫂的時裝秀和生日派對，但今年5月貝克漢過50大壽時，布魯克林夫婦缺席所有活動，讓不合傳聞甚囂塵上。

布魯克林和妮蔻拉今年8月再辦婚禮，沒邀請貝克漢家的人。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

貝克漢、維多利亞和二子羅密歐、三子克魯茲、女兒哈珀團進團出，就是少了大兒子布魯克林。（翻攝davidbeckham IG）

耶誕封鎖風波 竟是因為一支烤雞影片？

最近引爆事件的導火線，竟是布魯克林的一支烹飪影片。他一如往常在IG分享料理影片，這次教大家如何製做烤雞。貝嫂給這支影片點讚，卻引來大批網友留言，要布魯克林快跟父母和解，像是：「你媽媽按讚了！家庭至上！」「趕快回家見爸媽吧」等，讓布魯克林感到壓力和不爽。

消息人士透露，布魯克林因此封鎖全家人，包括14歲的小妹哈珀（Harper）。他將與妻子在美國，與妮蔻拉的家族一起過耶誕節，消息人士喊話：「請貝克漢夫婦停止聯絡、發聲，他們的行為只會讓情況變更糟。」

布魯克林的烤雞影片，只因為媽媽按了讚，最後封鎖全家人。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

克魯茲救火不成 雙方各執一詞

起初，外媒報導指維多利亞取消關注布魯克林，但貝克漢20歲的三子克魯茲（Cruz）隨即在IG發文澄清：「我爸媽從來沒有取消關注布魯克林，他們是被封鎖的，我也被封鎖了。」對布魯克林與妮蔻拉而言，克魯茲的舉動只是在火上加油。

據悉，布魯克林和妻子目前堅持不公開回應，只希望和平過生活。他們認為，貝克漢家族過去「有計畫地放話、攻擊妮蔻拉」，傷害已經造成，如今想藉社群媒體彌補關係，根本沒用且令人反感。

貝克漢今年11月封爵，全家人到場，就是少了布魯克林。（翻攝victoriabeckham IG）

布魯克林跟妮蔻拉結婚後，與原生家庭決裂。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

消息人士指出，貝克漢夫婦感到心碎又絕望，他們曾嘗試透過點讚和發文，對布魯克林釋出善意，最後卻被封鎖。而貝克漢的母親珊德拉（Sandra）和貝嫂的母親賈姬（Jackie），也因不能見到孫子感到哀傷。

貝克漢在11月時獲封爵士頭銜，布魯克林至今未回應、也沒打算回英國過耶誕節，對比去年全家團聚的景象，顯得格外淒涼。消息人士透露：「貝克漢夫婦仍希望能與兒子和好，但對媳婦已不再抱有期待。」

