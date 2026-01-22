貝兒絲樂園受害者造冊完成 黃淑君攜手新北法制局爭取全額退費

248260122a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

知名連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」（霈一貿易有限公司）日前無預警惡性倒閉，導致全台大量家長手中的票券與儲值金求償無門。新北市議員黃淑君於去年12月26日邀集新北市政府法制局、經濟發展局及城鄉發展局召開協調會，要求市府於2026年1月16日前完成受害者造冊，目前作業已全數完成，將展開下一階段索賠程序。

黃淑君在協調會中要求市府各局處積極介入，經發局確認這間公司雖已將登記變更至台北市，但新北市府承諾持續追蹤。針對業者過往以扣除贈品價值、回溯原價計算及高額手續費等手段扣減退費，導致消費者儲值上萬元僅能拿回微薄殘值，黃淑君強調必須透過法律途徑維護家長權益。

新北地方法院板橋簡易庭最新民事判決認定，業者全面停業使消費者無法使用服務並非自身過失，判決應退還「未使用之全額儲值金」，不得扣除贈品或重計優惠差額。這份判決具指標性意義，證明業者單方面制定的標準在法律上站不住腳。此外，貝兒絲咖啡因違反都市計畫已停業，台北市政府商業處也發文要求霈一貿易有限公司，針對影響消費者權益更改相關條文。

新北市法制局已發文經濟部及消保會，要求修正法令規定以補足制度漏洞，避免未來再發生類似事件。針對此案目前已有小額訴訟勝訴案例，相關範例將提供予消費者參考。黃淑君特別感謝主任消保官王治宇積極協助爭取權益，並呼籲已完成造冊的民眾密切留意市府後續發送的掛號公文或通知。

黃淑君表示，若有任何尚未收到退款或未及參與造冊的受害消費者，歡迎隨時聯繫服務處或新北法制局尋求協助。這場爭議的法律判決已為受害者開啟大門，服務處將持續追蹤此案至最後一刻，絕不讓家長的血汗錢石沉大海，全力捍衛市民的消費權益。

照片來源：新北市議員黃淑君服務處提供

