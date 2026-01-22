貝兒絲突倒閉！會員上萬儲值金「只退零頭」判決出爐

貝兒絲樂園倒閉引發退費爭議，法院判決業者須退還未使用的全額儲值金，不得亂扣。（示意圖／Pixabay）





知名連鎖親子樂園「貝兒絲樂園」日前無預警歇業，引發大批家長儲值金、票券求償無門。新北地方法院板橋簡易庭近日判決指出，業者不得任意扣除贈品或回溯原價計算，應退還消費者「未使用的全額儲值金」。新北市議員黃淑君也證實，市府已完成受害者造冊，將協助家長循法律途徑展開求償。

退費標準遭判無效

貝兒絲樂園自113年底起全台分館陸續關閉，最後營業的板橋與台中館也於114年9月熄燈。多名家長反映，業者在退費時以「扣除贈品價值」、「回溯原價重算已使用次數」，甚至加收高額手續費為由，大幅壓低退費金額，讓上萬元儲值金僅剩零星殘值。

廣告 廣告

不過，板橋簡易庭審理後明確認定，業者全面停業導致消費者無法使用服務，責任不在消費者，業者不得片面設定不合理退費標準。判決結果指出，退費應以「未使用的全額儲值金」為準，不得再額外扣減，成為家長後續求償的重要法律依據。

市府造冊啟動求償

新北市議員黃淑君表示，去年12月已邀集新北市法制局、經發局與城鄉發展局召開協調會，要求市府協助受害家長並完成造冊作業，相關名冊已於今年1月16日全數完成。市府後續將透過掛號公文通知家長，提供具體求償方向。

法制局也在會中說明，已發文中央經濟部及消費者保護會，建議檢討現行法規，補強業者預收款保障機制，避免未來再發生惡性倒閉、消費者買單的情況。同時，市府將提供小額訴訟的勝訴範例，降低家長自行提告的門檻。

黃淑君呼籲，已完成造冊的家長務必留意後續通知。若尚未收到退款，或錯過造冊的受害者，也可主動聯繫服務處或新北市法制局尋求協助。她強調，將持續追蹤案件進度，不會讓家長的血汗錢就這樣消失。

更多東森新聞報導

獨家／貝兒絲樂園全台收攤！會員控退費制度不合理「變0元」

女控被「拉進店」誘刷萬元保養品 業者：有要退費

墾丁觀光人數雪崩式下跌 他揭3原因「寧倒閉也不降價」

