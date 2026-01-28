貝加爾湖冰面翻車釀1死4傷！ 車內有1名台籍旅客

俄羅斯時間28日，貝加爾湖發生一起驚險車禍，導致1人死亡、4人受傷。根據俄羅斯塔斯社報導，一輛載有10名遊客的汽車在貝加爾湖冰面上發生翻車意外，車內乘客包括9名大陸籍旅客與1名台灣旅客，事故造成一名75歲的大陸籍女性不幸身亡，另有4名大陸旅客輕傷。

俄羅斯時間28日，貝加爾湖發生一起驚險車禍，導致1人死亡、4人受傷。（示意圖／美聯社）

新華社也報導，大陸駐俄羅斯伊爾庫茨克總領事館已確認事故情況，並啟動應急預案。總領事館第一時間與當事導遊、受影響的旅客以及當地救援人員取得聯繫，並派遣志工趕赴現場協助處理善後事宜。傷者目前已被送往當地醫療機構接受治療。

據了解，貝加爾湖位於俄羅斯東西伯利亞南部，是世界上最深的淡水湖，最深達1637公尺，蓄水量占全球淡水總量的20%。該湖區域為自然保護區，橫跨伊爾庫茨克州與布里亞特共和國，是著名的旅遊景點，但冬季冰面行車風險較高，需特別留意安全。

