貝南爆政變未遂 總統塔隆火速壓制叛軍現身電視台

西非再度發生政變，貝南叛軍7號突然攻占國營電視台，宣佈要免除總統塔隆職務，並封鎖海陸空邊境。但過了半天，貝南總統現身電視台，表示政府軍已經重新掌控局勢。

週日一群自稱是軍事重建委員會的軍人攻占國營電視台後，宣布免除總統職務。貝南叛軍中校提格里強調，「所有國家機構解散，貝南的陸海空邊界關閉，直至另行通知，此時國家軍隊將行使貝南賦予的全部權力。」

貝南叛軍登國營電視台。圖／路透社、美聯社

隨後法國大使館在社群平台X發文表示，總統府附近傳出槍響，呼籲法國公民待在家。

但過了12個小時，總統塔隆現身國營電視台，表示政府軍已經挫敗這場政變，重新掌控局勢。

貝南政府表示總統本人安然無恙，強調一定會懲罰叛軍，首都附近街道也加強管制。西非經濟共同體包括奈及利亞、獅子山、象牙海岸和迦納將派遣部隊支援，協助貝南當局維護秩序。

而貝南總統塔隆從2016年起開始執政，原定明年4月總統大選後將卸任，但國會上個月卻通過議決，將總統任期從5年延到7年，引發爭議，此外反對派候選人也遭選舉委員會拒絕參選。外媒分析，這些因素可能加劇了貝南民眾不滿，才會引發政局動盪。

國際中心／吳嘉恩 編譯 責任編輯／洪季謙

