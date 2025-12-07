貝南爆軍事政變？士兵突襲國家電視台稱「奪取政權」 政府急稱：情勢已受控

[Newtalk新聞] 西非國家貝南（Benin）周日傳出軍事政變企圖。多名士兵早上突襲國家電視台，宣稱已奪取政權，並宣布解散國家機構、暫停憲法以及關閉所有邊境。不過，貝南政府強調，忠於總統塔隆（Patrice Talon）的部隊正積極平亂，目前局勢「已在掌控中」。





根據《路透社》報導，至少八名士兵（部分頭戴鋼盔）出現在國家電視台，宣讀由「帕斯卡上校（Colonel Tigri Pascal）」領導的軍事委員會聲明，表示將接管國家政務、「塔隆先生已被免除共和國總統職務」。聲明指稱，軍方承諾為「貝南人民帶來真正新時代的希望」，並強調團結、公義與工作將成為新秩序的核心價值。

不過，貝南外交部長巴卡里（Olushegun Adjadi Bakari）隨後接受路透訪問時表示，這是一場由「小部分軍人」發動的政變企圖，政府軍已展開行動，準備全面恢復秩序。他指出：「確實有企圖，但情勢已受控制…… 多數軍隊仍忠於政府，我們正重新掌握局勢。」





巴卡里透露，政變軍人僅短暫控制國家電視台，電視信號在周日上午即被切斷。政變消息傳出之際，科托努（Cotonou）多個地區傳出槍響，部分民眾在前往教堂途中被迫折返。法國大使館亦在臉書發布警訊，表示塔隆位於科托努的住所附近傳出槍聲，並呼籲僑民暫勿外出。





此次動盪正值貝南準備今年四月的總統大選，現任總統塔隆已表明將在兩任任期屆滿後卸任，這在近年政變頻繁、民主制度受壓的西中非地區相當罕見。執政聯盟日前推出財政部長瓦達尼（Romuald Wadagni）作為接班人選，被視為延續現政府改革議程的關鍵人物。

