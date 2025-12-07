貝南疑似發生政變！軍隊攻佔電視台 宣布解散政府

貝南總統塔隆（Patrice Talon）方面表示，掌控大部分軍隊，正努力阻止政變。（圖／路透社）





西非國家貝南（Benin）的一群軍人於週日透過國家電視台宣稱已經奪取政權，儘管政府表示，效忠總統塔隆（Patrice Talon）的部隊正努力阻止政變陰謀。這一事件是該地區民主秩序面臨的最新威脅，此前幾個月，幾內亞比索（Guinea-Bissau）發生的政變使西非及中非地區自2020年以來已經發生了9次軍事政變。

根據《路透社》報導，至少有8名軍人，其中幾人戴著頭盔，出現在國家電視台上宣布，由帕斯卡（Tigri Pascal）上校領導的軍事委員會已經接管了政府，並宣布解散國家機構、暫停憲法實施，並關閉空中、陸地及海上邊界。

其中一名軍人讀出聲明表示：「軍方嚴正承諾，將為貝南人民帶來一個真正嶄新的時代，讓兄弟情誼、正義和勞動占據主導地位。」

外交部長巴卡里（Olushegun Adjadi Bakari）向《路透社》表示，「一小群軍人」試圖推翻政府，但效忠塔隆的部隊正在努力恢復秩序。他指出，「雖然有政變的嘗試，但局勢已經在控制之中……大部分軍隊仍然效忠政府，我們正在掌控局勢。」

他還表示，政變分子目前只控制了國家電視台，而電視信號在週日早上稍後被切斷。

科托努多個區域傳出槍聲

週日清晨，貝南最大城市科托努（Cotonou）多個社區傳出槍聲，當地居民正試圖前往教堂。法國大使館在其臉書上表示，科托努塔隆總統官邸附近有槍聲傳出，並呼籲國民待在家中。

此次聲明發表時，貝南正在準備於四月舉行的總統選舉，這將是現任總統塔隆自2016年以來的最後一次選舉。貝南執政聯盟已提名財政部長瓦達尼（Romuald Wadagni）為候選人，這位被視為政府經濟政策主要推動者的人，若當選，將繼續推進現政府的改革議程。

塔隆決定在兩屆任期後卸任，是西非及中非地區少見的舉措，在該地區民主秩序日益面臨壓力的背景下，這一決定尤為突出。

