貝南總統譴責未遂政變 稱叛亂份子「逃離」

西非國家貝南總統塔隆在未遂軍事政變後公開發聲，對民眾保證情勢穩定。

西非國家貝南總統塔隆譴責了一場未遂政變，表示這場政變已經被軍隊挫敗。塔隆說，他要向那些還被逃亡叛亂分子扣押的人表示慰問，要向他們保證，將竭盡全力確保他們平安無事地獲救。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，貝南總統塔隆在國營電視台露面，他向貝南公民保證，在稍早發生未遂政變後，目前局勢「完全獲得控制」。塔隆在直播中神情平靜，他說，「我要讚揚軍隊及軍隊領導人展現出的責任感，他們始終忠於國家。」

BBC報導，貝南政府表示，在部分士兵透過國家電視台宣布接管政權幾小時後，政府已經挫敗了這場兵變。西非經濟共同體表示，西非部隊正在對貝南進行部署，以協助貝南當局掌控局勢，將會派遣奈及利亞、獅子山、象牙海岸和迦納的部隊「支援貝南政府和共和軍，維護貝南共和國的憲政秩序和領土完整」。

貝南曾經是法國殖民地，一直被認為是非洲較為穩定的民主國家之一。但塔隆也面臨壓制對他政策批評的指控。貝南是非洲大陸最大的棉花生產國之一，卻也是世上最貧窮的國家之一。