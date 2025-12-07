貝南驚傳政變危機 當局稱重新掌控情勢

記者廖子杰／綜合報導

非洲西部國家貝南7日驚傳政變危機，一小群軍人聲稱已罷黜總統塔隆、接管政權，但貝南總統府後續則宣布瓦解相關陰謀，且重新掌控情勢。

綜合外媒報導，該群自稱「重建軍事委員會」（Military Committee for Refoundation）的士兵透過貝南國營電視臺表示，其已接管政權且召開會議決定「罷黜塔隆先生的共和國總統職務」，並宣布暫停憲法、解散國家機構以及關閉陸海空邊境。

然同日稍晚貝南總統府則發聲明指出：「這僅是一小群控制了電視臺的不肖分子」，政府軍已弭平政變企圖，正重新掌控局勢、努力穩定秩序。

值得注意的是，塔隆政府已執政長達10年，預計將於明年4月卸任。而鑑於當前局勢仍未明朗，法國駐貝南大使館也透過社群媒體發文，敦促法國公民待在屋內以確保安全。