貝嫂打破沈默！長子核彈級控訴後首發文 「非常愛你」耐人尋味

布魯克林貝克漢（左）與母親維多利亞（右）的舊照，如今母子關係破裂。（翻攝victoriabeckham IG）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）早前投下核彈級指控，控訴父母長期干預他的生活、傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等，引爆輿論。在兒子爆料後，貝嫂21日首度打破沉默，更新社群動態。

避談家族風暴？貝嫂發文祝福 喊「非常愛你」在指什麼？

貝嫂在IG限動分享一張舊照，以及一段辣妹合唱團（Spice Girls）的影片，祝賀前隊友艾瑪邦頓（Emma Bunton）50歲生日快樂。她寫下：「生日快樂艾瑪邦頓！我非常愛你！」「生日快樂寶貝🤍親親xxx。」

維多利亞貼出與艾瑪邦頓的舊照，寫下生日祝福。（翻攝victoriabeckham IG）

維多利亞貼出辣妹合唱團時的影片，祝艾瑪邦頓生日快樂。（翻攝victoriabeckham IG）

同時，她也在IG限動轉發20歲三子克魯斯（Cruz）表演門票售罄的貼文，寫下：「哇！」

這是貝嫂在布魯克林史詩級爆料後，首度更新社群動態，雖然內容與家族爭議毫無關係。貝嫂向來以堅強形象示人，此次事件無疑給她的品牌形象造成衝擊，目前她尚未直接回應兒子的指控，而是淡定更新社群動態，似乎試圖維持正常生活。

貝嫂轉發三子克魯茲演出門票售罄的貼文，寫下「哇！」（翻攝victoriabeckham IG）

沒點名卻話中有話？ 貝克漢談教養：孩子犯錯才能成長？

至於貝克漢，他在布魯克林爆料隔天出席世界經濟論壇，接受《CNBC》訪問時，首度間接回應此事。他未直呼兒子姓名，但談到社群媒體的影響時說道：「孩子們會犯錯，孩子是被允許犯錯的，因為那是他們學習的方式……有時候你必須讓他們去犯那些錯誤。」強調社群媒體放大了一切，但家庭教育的核心，是讓子女從錯誤中成長。一番說法被指「得體又高明」。

布魯克林（中）與父母貝克漢、維多利亞的舊照。（翻攝victoriabeckham IG）

布魯克林早前寫下6頁聲明，道出親子、婆媳之間的決裂過程。他提到，母親原本要為妮寇拉設計婚紗，卻在最後一刻作罷。但最勁爆的內容，是他指控母親在婚禮當天「劫持」了第一支舞，那原本是新人的專屬時刻，卻被媽媽強行取代，讓他感到不適，也讓妻子也倍感羞辱。

布魯克林和妻子妮寇拉住在美國，與妻子的家人相處融洽。（翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

布魯克林進一步指控，自己多年來活在父母操控之下，家人不斷透過媒體與社群塑造「完美家庭」形象。而所謂「妻子控制他」的說法，完全顛倒事實，實際上一直在操控他的，是他的父母。如今他選擇站出來，替自己發聲，強調他與妻子唯一想要的，是屬於他們家庭的和平、隱私與幸福。

