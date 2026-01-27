貝嫂授勳全家力挺！ 26歲長子反曬「夫妻恩愛片」嗆聲意味濃

「貝嫂」維多利亞貝克漢（左圖）在巴黎授勳，幾小時後布魯克林（右圖）就在社群平台曬出與妻子的甜蜜影片。（翻攝victoriabeckham、brooklynbeckham TikTok）

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）家族風波持續延燒。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前拋出核彈級聲明，控訴父母長年控制他的人生、破壞他的婚姻、傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等。就在母親維多利亞（Victoria Beckham）在巴黎授勳、全家公開亮相之際。布魯克林又在社群平台曬出夫妻甜蜜影片，「隔空嗆聲」意味濃厚。

偏偏在貝嫂巴黎授勳同日？ 長子甜曬恩愛片是在表態什麼？

布魯克林26日在TikTok上傳一段影片，可見他與31歲的妮寇拉在美國馬里布度假，他們抱著愛犬Lamb，在鏡頭前親吻、在沙湯漫步、一起吃晚餐、舉香檳慶祝，相當甜蜜。布魯克林還在影片中深情寫下妻子的全名告白：「我愛你，妮寇拉安佩茲貝克漢。」

廣告 廣告

布魯克林分享影片，與妻子抱著愛犬，大曬恩愛。（翻攝brooklynbeckham TikTok）

布魯克林和妻子妮寇拉在馬里布度假。（翻攝brooklynbeckham TikTok））

夫妻倆享受美食，與愛犬度過美好時光。（翻攝brooklynbeckham TikTok）

布魯克林夫妻在鏡頭前擁抱。（翻攝brooklynbeckham TikTok）

影片曝光後，網友留言兩極，有人祝福：「太太開心，人生就開心」「家就在心之所向的地方」「好甜蜜」「無憂無慮的生活最棒」。但也有人表態自己是「Team Beckham」，力挺他的父母。

布魯克林為何選在此刻曬恩愛？ 貝嫂致詞「感謝孩子們」？

不過，布魯克林影片上傳的時間點格外耐人尋味，因為就在幾個小時前，貝克漢一家人才在巴黎公開亮相，力挺貝嫂獲頒法國「藝術與文學勳章騎士級」（Knight of the Order of Arts and Letters）。貝克漢和23歲的次子羅密歐（Romeo）、20歲三子克魯茲（Cruz Beckham）、14歲的女兒哈珀（Harper Beckham），以及羅密歐與克魯茲的女友們，都一同現身，展現團結一面。

維多利亞在巴黎授勳，丈夫貝克漢、次子羅密歐、三子克魯茲以及他們的女友，還有女兒哈珀都到場力挺。（翻攝victoriabeckham IG）

貝嫂致詞，特別感謝丈夫及孩子們。（翻攝victoriabeckham IG）

貝嫂在致詞時感性表示，雖然自己身為英國人，但法國是少數真正把時尚視為藝術的地方。她特別感謝品牌團隊、合作夥伴，以及結婚26年的丈夫，稱這份榮耀並不是一個人的成果，而是無數雙手共同努力的結晶。在台下的貝克漢全程露出驕傲神情，克魯茲還貼心地把手放在父親肩上，場面溫馨。

此外，貝嫂在致詞中也感謝孩子們，「感謝他們始終相信我的理念」。一番話與布魯克林日前對母親「臨時退出媳婦婚紗設計」「劫持婚禮第一支舞」等激烈指控，形成強烈對比。

更多鏡週刊報導

貝克漢長子「核彈級指控」後一家人首露面！貝嫂授勳喊「謝謝孩子們」 布魯克林仍缺席

哥哥「核彈級指控」燒全家！貝克漢20歲小兒子PO神祕貼文 耐人尋味

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年！ 對「無緣的婆婆」貝嫂評價曝光