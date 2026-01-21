貝嫂無視長子、媳婦！擺臭臉合照「手肘頂、轉身就走」

維多利亞無視布魯克林、妮寇拉，三人的臉色都很難看。（圖:shutterstock/達志）

英國足球傳奇大衛貝克漢(David Beckham)家族失和風暴越演越烈，26歲大兒子布魯克林(Brooklyn Beckham)公開與父母反目的導火線，拒絕和解。其實3年前，貝克漢家族出席造勢活動時，就可看出端倪，維多利亞(Victoria Beckham)不但擺臭臉，還全程未理會布魯克林和媳婦妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)，現場氣氛尷尬。

布魯克林發表控訴父母的聲明後，過去與貝克漢家族互動的影片，再次浮出檯面。2023年，貝克漢推出Netflix紀錄片《BECKHAM》，全家都現身造勢，布魯克林起先帶著一點討好的笑，站在媽媽的身旁，想跟她有互動；但維多利亞看都不看，直接無視布魯克林和妮寇拉，並避開肢體互動。被冷落的布魯克林，表情明顯失落，妮寇拉則擺出一張不耐煩的臉。

被維多利亞冷落後，布魯克林勉強擠出微笑，妮寇拉直接臭臉。（圖:shutterstock/達志）

拍攝進入尾聲，維多利亞持續無視長子、媳婦，甚至手肘頂一下，隨即轉身就走，完全不給布魯克林和妮寇拉面子。這段影片重新曝光後，引起全球網友熱烈討論，大多數人都感受維多利亞比較強勢，用肢體語言表現出對長子和媳婦的無視，「老實說如果媽媽都到這種程度了，布魯克林和Nicola還願意一起出席這種家族公開場合，我覺得兩人算是真的很體面了！」、「現在看這個影片才知道兒子多慘，夾在兩個女人之中，媽媽強勢的要命，老婆又從小含金湯匙長大，他只能選邊站，但父母實在太有名，他只能成為被罵爆的老婆狗⋯⋯」。

布魯克林本周一在聲明中火力全開，怒控父母把宣傳「貝克漢品牌」凌駕於家庭情感之上，甚至一直對媒體散播他和妮寇拉的謊言，試圖摧毀兩人之間的感情。他指出，2022年婚禮籌備期間，維多利亞在最後關頭才說不幫忙設計婚紗，導致妮寇拉急忙找其他婚紗品牌救火；此外，婚禮上新人的共舞，也被維多利亞破壞，「我這輩子從未感到如此不舒服。」布魯克林坦言，自己從小就一直被操控，在這種環境下成長，讓他長期患有焦慮症，直到遠離貝克漢家族、與妮寇拉生活，才終於感受到平靜。

