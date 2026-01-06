「貝拉1號」拒絕美方登檢後逃離加勒比海 改名後登記俄國籍成焦點

「貝拉 1 號」兩日前仍在北大西洋活動，現以新名稱「馬利內拉」出現在俄羅斯官方船舶登記名冊中。 圖:翻攝自X帳號@sentdefender

[Newtalk新聞] 美國海岸警衛隊於 12 月 21 日在加勒比海域，試圖攔截一艘正準備駛往委內瑞拉裝載原油的超大型油輪「貝拉 1 號」，卻被拒絕配合，逃離委內瑞拉海域。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導引述航運情報公司 Kpler 的開放資料顯示，該油輪兩日前仍在北大西洋活動，航向英國沿岸附近的東北方向。

美國海岸警衛隊試圖攔截一艘正準備駛往委內瑞拉裝載原油的「貝拉1號」，卻被拒絕配合，逃離委內瑞拉海域。 圖：翻攝自 X

報導指出，在遭追蹤期間，「貝拉 1 號」船員曾在船身塗上俄羅斯國旗，並對外宣稱航行於俄羅斯保護之下。不久後，該船隻也以新名稱「馬利內拉（Marinera）」出現在俄羅斯官方船舶登記名冊中，俄方隨後也透過外交管道正式要求美國停止追逐該船。

廣告 廣告

對於之後美國政府對其當相關行動規劃，白宮拒絕評論。不過，《CBS News》率先披露，美方已在研擬扣押該艘油輪的具體方案。據《CNN》報導，多名知情人士也指出，美國近來同時關注其他試圖規避制裁的油輪，不排除陸續採取攔截行動。

美軍 KC-135 空中加油機。 圖：翻攝「X」@r4streando

報導提到，美國近期已在英國加強軍事部署，疑似為相關海上行動鋪路。開放飛航資料顯示，美軍 P-8 海上巡邏機近日自英國薩福克郡的 RAF Mildenhall 基地起飛，對該油輪進行監控；過去 48 小時內，至少 12 架美軍 C-17 運輸機降落於費爾福與萊肯希思空軍基地，部分機型直接自美國本土起飛。此外，V-22 魚鷹機與 AC-130 武裝機也被目擊進駐英國基地，KC-135 空中加油機則在北大西洋上空活動。

報導指出，若美方決定在北大西洋攔截該船，勢必動用特種作戰部隊與具備強制登檢經驗的海事小組，行動難度將高於去年在委內瑞拉外海的執法行動，除此之外，俄羅斯現已公開宣稱該船主權，將會使情勢更加敏感。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

六國聯合譴責美抓馬杜洛! 安理會緊急開會 「這國」有死傷 稱不惜流血抗議

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….