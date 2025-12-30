貝果店「盜產品圖」被抓包 網友痛批：丟臉丟到馬來西亞

一間台北貝果店因盜用馬來西亞貝果店的產品圖片而引發爭議，引起網友痛批「丟臉丟到國外去」。被盜用圖片的是一款辣味費城牛肉貝果，兩張圖片除了背景不同外，貝果內的牛肉、流出的起司，甚至左上角翹起的包裝紙都完全相同。台北這家在天母和淡水設有分店的貝果業者已向馬來西亞店家道歉，並表示圖片是委外設計所致，同時承諾會加強監督避免類似事件再發生。

台北一間貝果店盜用馬來西亞業者的產品圖。（圖／翻攝 Threads@jojabagels）

馬來西亞一間貝果店日前在社群媒體發文指控，台北一家貝果店疑似盜用他們拍攝的產品圖片。被盜用的是辣味費城牛肉貝果的照片，兩張圖片除了背景不同外，貝果裡的牛肉、流出來的起司，以及左上角翹起來的包裝紙都完全一模一樣。

這家遭到指控的台北貝果店在天母和淡水設有分店。值得注意的是，該店目前並未販售辣味費城牛肉口味的貝果，而是計畫將其作為新口味推出。然而，在發文預告新品時，卻被發現使用了外國業者的圖片，引起網友強烈批評。

當事貝果店在台北有兩家分店。（圖／TVBS）

許多網友對這種行為表達不滿，有人表示在台灣這種盜圖行為是可以直接提告的，並強調「就是不對，沒有第二句話」。另一位網友則認為經營自己的事業應該要有自己的東西，建議業者應該找專業攝影師拍攝自己的產品，而不是盜用他人的照片。

業者強調其他口味的貝果產品圖都是自己拍攝。（圖／翻攝當事貝果店IG）

對於這起爭議，當事貝果店負責人吳小姐已在馬來西亞業者的貼文下留言道歉，並表示已刪除所有相關圖片。吳小姐解釋，因為兩家分店工作量大又有研發需求，部分宣傳材料是委託外製單位設計，而外製單位提供的素材未經確認就被使用了。

吳小姐表示：「我對馬來西亞商家非常抱歉，沒有做到監督的責任，的確也是我們這邊發出去了，我們責無旁貸。」她已經私訊馬來西亞業者致歉並提供處理方式。吳小姐也強調，其他產品圖都是他們自己拍攝的，未來會更加留意，避免類似事件再度發生。

