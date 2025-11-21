貝果變身爆餡甜甜圈 銀座人氣三明治快閃掀搶購潮

隨著生甜甜圈在台灣持續熱潮，飲食界掀起一波甜點創新風潮。連鎖早餐店業者將貝果轉化為爆餡生甜甜圈，推出藍莓乳酪及草莓煉乳兩款經典口味；同時，東京銀座知名三明治店也來台快閃，與五星飯店合作推出四款精緻三明治，包含限定版波士頓龍蝦塔塔口味。這些美食體驗吸引眾多民眾，不僅提升飯店訂位率達3成，同步帶動業績成長2至3成，為台灣飲食市場注入新活力。

連鎖早餐店搭上生甜甜圈熱潮。（圖／TVBS）

生甜甜圈熱潮持續延燒，連鎖早餐店業者也加入這股風潮。這款靈感來自社群爆紅明星商品的藍莓乳酪貝果，結合草莓煉乳口味，成功搶攻甜點市場。這些生甜甜圈在油鍋中僅需30秒就能炸至金黃色澤，最大特色是現點現炸並擁有豐富內餡。當切開甜甜圈時，藍莓乳酪餡料會立即爆出流淌，搭配Q彈外皮，成為許多人想購買的美食選擇。

同時，一家五星級飯店也引進日本高級三明治品牌來台快閃。這家源自東京銀座的人氣宵夜店，以特製醬料塗抹吐司製作三明治，其中波士頓龍蝦塔塔口味更是此次來台限定。整體共有5種口味，最高價格達每份980元，消費者既可預購外帶，也能選擇訂位內用。

東京銀座人氣三明治快閃。（圖／TVBS）

許多民眾表示，外帶回家能與家人分享這些美食。有民眾分享道，聽聞這家日本店來台時非常開心，因為在日本排隊需要等待超過40分鐘。他們特別讚賞三明治內餡的豐厚度，認為不必飛日本就能品嘗到正宗風味相當便利。

飯店業者詹佳臻表示，此次快閃活動僅持續到年底，但目前訂位情況已超出預期，電話詢問也源源不斷。他們希望透過此次活動能使整體業績成長2至3成。業者計劃在年底繼續鎖定日韓美食，並結合社群媒體推廣，鼓勵民眾把握機會前來嘗鮮。

