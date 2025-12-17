貝森特喊話美國經濟強「GDP能破3」 阮慕驊曝他話中真意：AI已能做到這件事

美國財政部長貝森特對今年美國經濟表現給出正面評價，表示將能夠以超過3%的實質GDP成長率結束這一年，表現之好超出預期。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，無論貝森特是真的有經濟預測或單純信心喊話，但AI資本支出絕對是當前美國的重點。

阮慕驊表示，貝森特對美國經濟前景表達樂觀預期，預計2025年全年GDP增速將達到3.5%，並對明年美國勞動者的前景感到樂觀。他預計2026年前6個月通脹、房租將大幅下降，並認為儘管物價水平已經非常高，但實際工資的提升將能解決這一問題。

阮慕驊直言，貝森特也許有什麼厲害的經濟預測模型，或者他根本就是信心喊話，但無論是什麼，他絕對是把AI的資本支出當作重點，甚至已經預期AI正在顯著地提升美國的勞動生產率。



​​阮慕驊指出，他一直認為，生成式AI絕對不只是在聊天或問問題的層面，最重要的指標就是生成式AI的發展，能不能真的推動勞動生產率的持續且大幅提升；就好像1990年到2000年網路科技的發展，大幅提升了1995年到2000年美國的勞動生產力，創造了長期經濟快速增長，但低通膨的美好年代。

阮慕驊提到，當時，那斯達克指數從1000多點，最高漲至5100多點，牛市走了5年，最終才在美國經濟轉型成功之後，以慘烈崩跌鞠躬而盡瘁。「同樣的，資本巿場能否再次為AI効力，就是關鍵了。」

