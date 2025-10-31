貝森特批中國拿稀土威脅犯大錯 美將在2年內找到替代供應

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》10月31日報導， 美國財長貝森特表示，中國揚言停止稀土出口，「犯了1個真正的錯誤」，並稱美國將在2年內確保替代供應。

貝森特指出，美國總統川普和中國國家主席習近平已經達成了「平衡」，但警告中國不能再繼續利用其關鍵礦產作為脅迫工具。他說：「我認為他們(中國)現在不能再這樣做，因為我們有抵銷措施，中國對美國的稀土槓桿不會持續超過12到24個月。」

貝森特強調，中國已經喚醒所有人注意風險，他們犯了1個真正的錯誤，「把槍放在桌子上是一回事，向空中開槍是另一回事」。

川普和習近平在10月30日於南韓舉行的亞太經合會(APEC)領袖峰會場邊會晤，雙方宣布在多項議題達成共識，包括美國同意將中國芬太尼關稅調降10%，使得美國對中國商品的平均關稅稅率達47%，中國則同意向美國採購大量黃豆和產品，並將稀土出口管制措施延後1年實施，同時允許美國投資人收購短影音平台TikTok在美國的股份。

貝森特指出：「我認為中國領導階層對全球對其出口管制措施的強烈反對感到有些擔憂，如今美中雙方已達成共識，在其他條件不變的情況下，我們已經達到平衡，並能在未來12個月內在這個平衡框架內運作。」

談到TikTok，貝森特說，「所有許可權事宜都已經解決，我們應該很快就能看到交易完成」。

貝森特表示，美中雙方將在下週簽署上述協議，並相信該協議會持續下去，「當然其中會有些崎嶇...，但我認為我們現在有更好的溝通管道」。

