貝森特批歐洲軟弱 需掌控格陵蘭

美國總統川普近日再度升高與歐洲的緊張關係，不僅公開發文批評丹麥無力防衛格陵蘭，還被記者爆料曾致函挪威首相，因為沒獲得諾貝爾和平獎，自己「不再只考慮和平」。與此同時，美財長貝森特更直言歐洲「過於軟弱」，美國因此有必要掌控格陵蘭，才能確保全球安全。

川普18日深夜先在社群平台發文，點名丹麥多年來「無視北約提醒」，無法有效遏止俄羅斯在北極地區的戰略威脅，並強調格陵蘭問題如今已「勢在必行」。

美國公共廣播公司（PBS）外交與國防事務記者希夫林隨後發文披露，川普日前曾致函挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）。信中稱，由於挪威決定不授予他諾貝爾和平獎，他往後的行動「就不再有義務只從和平角度行事」。希夫林表示PBS握有信件副本，內容隨後也由白宮國安會幕僚轉寄給多名歐洲國家的駐美大使。

廣告 廣告

根據信件內容，川普自稱成功阻止至少8場戰爭，和平仍是他的首要目標，但「現在也可以考慮什麼才對美國有利、合乎情理」。他進一步質疑丹麥對格陵蘭的主權正當性，稱丹麥無法保護該地免於俄羅斯與中國威脅，丹麥所謂「所有權」也缺乏正式書面依據，「不過是幾百年前曾有船隻登陸，但當時也有美國船隻登陸格陵蘭」。

川普在信中同時將矛頭指向北約。他認為北約成立至今，他為北約的付出「比任何人都更多」，如今北約也應該為美國付出，並斷言除非美國全面控制格陵蘭，否則世界不會安全。

貝森特在接受NBC節目專訪時表示，歐洲面對安全議題長期態度軟弱，總統不過是運用緊急權力保障國家利益，而歐洲領袖終究會明白，歐洲需要生活在美國的保護之下。

貝森特指出，格陵蘭問題涉及北極地區的全球競爭、飛彈防禦布局，以及歐洲過去依賴俄羅斯能源、實則間接資助俄羅斯攻擊烏克蘭的多項結構性問題。他主張「歐洲人展現的是軟弱，而美國展現的是強大」，並再一次強調川普的主張，若格陵蘭不成為美國的一部分，就無法強化全球安全。