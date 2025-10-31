貝森特稱北京已批准TikTok轉讓協議 願採購1200萬噸美國大豆

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露中國已在TikTok及大豆採購等議題讓步。（圖／達志／美聯社）

美中兩國在川普（Donald Trump）與習近平於南韓會晤後，雙邊關係出現一系列正面進展，從備受關注的TikTok轉讓協議，到中國大規模採購美國大豆的承諾，顯示雙方在經貿與科技議題上正嘗試緩和長期緊張的局勢。

綜合外媒報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）30日證實，中國已批准TikTok的轉讓協議，預期將在未來數週或數月內正式推進。TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）將在新美國實體的董事會中保留1席，其餘6席由美國代表擔任，並將持股降至20%以下，以符合美國2024年法規要求。

中國商務部當日稍早發布聲明表示，中方將妥善處理與美國相關的TikTok事宜。中國發言人補充：「中方將與美方一道，妥善解決與TikTok相關的問題。」

依據川普9月25日的行政命令，TikTok的美國業務將轉移至由美國與國際投資者組成的財團，新公司將全面控制其演算法運作，並由美國安全團隊負責監管。此舉被視為解決長達18個月美中之間科技與國安爭議的重要一步。

同日，貝森特也宣布，中國已同意購買美國大豆，包括短期內將採購1200萬公噸，並在未來3年每年再進口2500萬公噸。這項承諾被視為緩和美中貿易緊張的具體成果，尤其對受中美關稅衝突影響的美國農業而言，是一大激勵。

對此，北達科他州大豆種植者協會（North Dakota Soybean Growers Association）主席雪洛克（Justin Sherlock）表示，儘管協議尚未正式落實，但這是「朝正確方向邁出的一步」，「這是好消息，但我們仍保持審慎樂觀。我們需要觀察這些採購承諾是否真的能轉化為實際銷售。最終重要的是，這些大豆採購是否真的會兌現。」

