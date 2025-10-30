貝森特表示中國已同意TikTok出售案 未來幾週、幾個月內進行
儘管週四（30日）的川習會中，川普與習近平沒有直接提到TikTok分割出售案，美國財長貝森特表示，中方已經同意此案，未來將會進行。
貝森特週四接受美國福斯財經新聞台訪問時說：「我們在吉隆坡敲定了TikTok協議，從獲得中國批准的角度來說，我們已經完成了。」他接著說：「我預計這項協議將在未來幾週到數個月之內推進，我們終將看到此事獲得解決。」
中國商務部在週四稍早發表聲明，表示中國將與美國「妥善解決」與 TikTok 相關的議題。
依照貝森特說的說法，美中是在上週末於馬來西亞吉隆坡的貿易磋商中，已經確定中國同意TikTok在美國業務的分拆出售案，但貝森特沒有提供其他進一步細節，「幾週到幾個月之內」的時間表也非常模糊。
更多太報報導
【一文看懂】川習會100分鐘談什麼！稀土、芬太尼...關鍵問題一次看
川普美女發言人也喜歡！去了Olive Young IG曬「南韓美妝戰利品」
釜山川習會成功嗎？路透：只是脆弱的「戰術性休戰」、貿易戰根本問題仍未解決
其他人也在看
中國船舶「南北船」合併後首份財報出爐
根據中國大陸相關單位引述，中國船舶工業股份有限公司（下稱中國船舶）近日公布「南北船」合併後首份財報。數據顯示，今（二○二五）年前三季中國船舶營業收入達人民幣一千零七十四點零三億元，較去年同期增加十七點九六％；利潤總額為八十二點七三億元，較去年同期增加一百三十七點二八％；歸屬母公司淨利潤五十八點五二億元，較去年同期增加一百一十五點四一％，顯示合併效益顯著。報告指出，業績成長主要歸因於船舶產業持續維持良好發展趨勢，公司手持訂單結構優化、民用船舶價格提升及建造成本管控得宜，使營業毛利同步成長。同時參股企業經營績效改善，帶動權益法核算投資收益增加。中國船舶表示，此次重組採換股吸收合併方式進行，中國船舶為存續公司，中國重工為被吸收方。自今年九月十一日完成換股後，新增股份於九月十六日 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
川習會沒有提台灣 我方代表團：凸顯美方對台立場不變
川習會今天(30日)在南韓釜山落幕，美國總統川普(Donald Trump)強調沒有提到台灣。我方APEC(亞太經濟合作會議)代表團人士晚間分析，結果不僅與近期美方相關官員論述大致一樣，也與我方事前分析推測一致，由此來看，美方對台立場沒有改變，不會用台灣交換貿易協議。至於中方為何不提台灣，則是難以推測，或許是中方覺得提了會拿不到想要的條件，算一算反而划不來。 代表團人士指出，川普先前就提到「台灣就是台灣」，而美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)也說了不會談台灣，可以看見川普第二任政府上任以來，針對台灣議題的立場言行一致。 另一名代表團成員分析，此次川習會只有1小時40分，扣除雙方翻譯時間，實際討論時間相當有限，較過去兩人通話、會晤時間都比較少，且見面地點是釜山金海機場，也與過去正式會面有所差異。他認為，此次會面是由雙邊元首確認過去各階層討論的內容，做最後定案，因此相對也不會有意外出現。 這名成員表示，本次川習會聚焦經濟議題，而非政治，這也讓兩國元首有溝通互動平台，至於後續雙方互動怎麼維持，也要看雙方答應的事項是否確實執行、落實，這也牽動川普稱明年要訪問北京、習近平後訪華府等規劃能中央廣播電台 ・ 13 小時前
非洲豬瘟衝擊攤商生計 黃琤婷籲啟動補貼與地方紓困
（記者陳志仁／宜蘭報導）台中養豬場爆發非洲豬瘟的疫情，中央宣布十五天禁宰、禁運的防疫措施，對豬農、肉品業者與依 […]引新聞 ・ 10 小時前
同泰每股淨值回升至5元 11／3起恢復交易方法
臺灣證券交易所表示，同泰（3321）因今年第二季及第三季每股淨值均回升至5元以上，來到5.85元，其上市有價證券自下周一（11月3日）起恢復交易方法，即股票將可免於全額交割。中時財經即時 ・ 17 小時前
非洲豬瘟 台中案場清消失敗.仍存病毒！國防部化學兵支援清消
非洲豬瘟中央災害應變中心30日召開第四十二次會議，指揮官陳駿季主持會後記者會。（應變中心提供）臺灣時報 ・ 16 小時前
「懲獨」恐跨境協緝 陸委會：注意中共友好國家
（中央社記者李雅雯台北30日電）陸委會表示，中共發布「懲獨」名單、制裁措施等，推估未來恐透過通報國際刑警組織發動全球協緝。陸委會副主委梁文傑提醒，尤其必須注意中共友好國家。中央社 ・ 15 小時前
1.3億觀光計畫 重振集集支線與南投觀光
立委游顥國會辦公室指出，游顥三十日於立法院交通委員會質詢交通部及觀光署長時，針對「集集支線鐵路復駛」與「南投觀光振興」議題進行關切。游顥指出，持續推動集集支線儘早通車，成功將於今年底恢復通車至集集站，並於明年六月全線通車，這不僅是地方民眾期盼已久的交通建設成果，更是南投觀光重啟的重要契機。他強調中央與地方應攜手合作，結合日月潭周邊，如集集、水里等鄉鎮，共同打造完整的觀光廊帶，讓南投成為台灣山線觀光的新亮點。游顥首先關切交通部提出的「九百萬國際旅客」年度目標是否可望達標，交通部次長回應，截至十月底國際旅客人次已突破六百七十萬，年底前有機會接近預定目標。游顥肯定觀光署長上任以來積極推動觀光、親赴地方會勘的作為，特別是在南投地區多次實地了解地方需求，展現高度行動力與責任感。游顥 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
習川會落幕！美財長貝森特：美中貿易新協議最快下週簽署
今（30）日，美國總統川普與中國大陸領導人習近平在南韓慶州的會議圓滿結束。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）透露，美中雙方最快可能在下週正式簽署新的貿易協議。這項協議是在川普與習近平的會晤期間達成的共識，雙方在會議中展現出互相尊重的氛圍，成功討論了多項重要議題。中天新聞網 ・ 14 小時前
陸籍配偶錢麗經營解放軍臉書粉專鼓吹武統 陸委會：已廢止台灣身分與戶籍
民進黨立委王定宇今天在立法院質詢時指出，一名陸籍配偶錢麗在台經營臉書解放軍社團，鼓吹武統且多次檢舉台灣民眾違反中共法律、恐嚇台灣民眾。陸委會副主委沈有忠表示，經相關部會討論，移民署已於8月25日廢止錢麗的台灣身分與戶籍，8月28日也已辦理戶籍廢止登記。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 2 小時前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 3 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 3 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 3 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 23 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前