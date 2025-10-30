貝森特表示中國已同意TikTok出售案 未來幾週、幾個月內進行

美中爭奪TikTok示意圖。路透社



儘管週四（30日）的川習會中，川普與習近平沒有直接提到TikTok分割出售案，美國財長貝森特表示，中方已經同意此案，未來將會進行。

貝森特週四接受美國福斯財經新聞台訪問時說：「我們在吉隆坡敲定了TikTok協議，從獲得中國批准的角度來說，我們已經完成了。」他接著說：「我預計這項協議將在未來幾週到數個月之內推進，我們終將看到此事獲得解決。」

中國商務部在週四稍早發表聲明，表示中國將與美國「妥善解決」與 TikTok 相關的議題。

依照貝森特說的說法，美中是在上週末於馬來西亞吉隆坡的貿易磋商中，已經確定中國同意TikTok在美國業務的分拆出售案，但貝森特沒有提供其他進一步細節，「幾週到幾個月之內」的時間表也非常模糊。

