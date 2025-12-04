貝森特：中國及台灣皆美國盟友

美國總統川普2日簽署《台灣保證實施法案》數小時後，財政部長貝森特3日就指出，美國既是大陸的盟友，也是台灣的盟友，強調美國與兩方關係沒有改變。另據美國政治新聞網《Politico》引述消息人士揭露，美國《國家安全戰略》、《國防戰略報告》這2份指導性文件，因貝森特堅持對涉及大陸的部分措辭進行修改，因而延遲數周發布。

貝森特在《紐約時報》DealBook峰會上，被專欄作家、知名財經記者索肯問及，華府部分人士對於川普政府在台灣問題上長期奉行「戰略模糊」政策的擔憂時，他表示「美國是中國的盟友。這種關係沒有改變。」

索肯接著追問，「是中國，不是台灣？」貝森特繼續道，「也包括台灣，關係維持不變」。對於若北京試圖入侵台灣，美國是否會出手協防台灣，貝森特拒絕回答，僅稱這個問題是「假設性」問題。

貝森特也提到，最大的經濟威脅是，如果台灣晶片供應中斷，這將成為全球經濟的單點故障。當被問到若美國將更多製造業轉移至本土，台灣在美國外交上的戰略價值，會增加抑或降低？對此，貝森特予以否認，指這就像在問，「若我買了保險，是房子較易著火還是更不容易著火？去風險化這並不代表你改變了什麼。」

值得注意的是，3位知情人士告訴Politico，《國家安全戰略》和《國防戰略》這2份將闡述川普政府全球安全策略的文件，已接近完成，原本預計今秋稍早發布。然而，鑑於美國目前與北京的貿易談判十分敏感，且西半球的重要性高於以往任何一屆政府，貝森特希望「緩和」一些有關北京行為的措辭，因此，這2份戰略文件經歷了多輪修改。

1名知情人士表示，2份文件可能會在本月發布；第2名人士證實《國家安全戰略》即將發布；第3名人士則確認《國防戰略》也將很快發布。只是具體變動幅度尚不清楚，但2份文件必須保持一致，一份調整後，另一份也須同步調整。

至於財長及其他內閣官員，在制定新戰略的起草與辯論過程中提出意見，也屬於常態。因為多數政府每一任期只會發布一次《國家安全戰略》。