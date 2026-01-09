貝森特：對等關稅收入 每月300億美元

路透等媒體先前預期，美國最高法院九日將宣判對等關稅是否合法，結果最高法院並未做出任何判決。但財政部長貝森特八日說，如果最高法院針對美國總統川普的對等關稅做出不利政府的判決，有信心能透過其他法律授權徵收關稅，彌補任何判決帶來的關稅收入損失，然而，川普政府若敗訴，將削弱川普以關稅作為談判籌碼的靈活性。

貝森特八日在明尼蘇達經濟俱樂部發表演說。他為川普依據「國際緊急經濟權力法」（ＩＥＥＰＡ）徵收的對等關稅辯護，強調相關措施迫使中國、墨西哥和加拿大回到談判桌，遏止芬太尼走私。

貝森特說，若判決不利川普政府，「毫無疑問的是，我們有能力在總收入方面繼續維持大致相同水準的關稅徵收。真正令人存疑且對美國人民的重大改變，就是總統將失去利用關稅作為維護國家安全或當成談判籌碼靈活性」。

貝森特表示，根據ＩＥＥＰＡ徵收關稅，為川普提供巨大影響力。他舉例，川普曾威脅對中國產品徵收百分之百關稅，以報復中國威脅要管制稀土磁鐵出口，「當他（川普）說我們要徵收百分之百關稅時，我的電話立刻響不停，所以，是他把他們（中國）帶回了談判桌。說了這麼多，我想表達的是，我們會失去保衛國家安全的能力和靈活性。」

貝森特表示，援引ＩＥＥＰＡ向外國徵收的對等關稅，目前每月收入約三百億美元，是川普重返白宮前關稅收入的四倍。他說，如果ＩＥＥＰＡ對等關稅被最高法院判決不可徵收，可改用其他法律為法源，讓政府為保護國家安全或報復不公平貿易行為而繼續徵收關稅，可以基本上維持收入不變。

貝森特說：「所以我認為收入不會大減，如果有也微乎其微。真正會減少的是執行與談判能力。」

川普援引ＩＥＥＰＡ徵收一系列關稅，已使美國進口商品平均關稅稅率飆升至近百分之十七。

