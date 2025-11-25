貝森特：川普明年可能會和習近平見面四次 中國正按時採購美國大豆

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平，10月30日在南韓釜山舉行會談前合影。美聯社



美國總統川普與中國國家主席習近平週一（24日）突然進行通話，美方把焦點放在美中貿易以及10月「川習會」的延續，川普稱他明年4月就會訪問中國。美國財長貝森特週二（25日）更說，美中領導人明年可能有4次「川習會」。

貝森特接受美國CNBC電視台訪問時強調，美國與中國天然就會是競爭對手，但是現在的關係「非常良好」。

他表示川普和習近平明年可能都到對方國家進行國是訪問，而中國明年舉行亞太經合會（APEC）高峰會議時川普將到場，美國舉行20國集團（G20）峰會時習近平可能也將到場，因此兩人有4次的見面機會。

川普今年初上任，重啟貿易戰之後，中國實質上已經長期拒買美國大豆，大豆成為美中磋商貿易戰「停火」的關鍵內容。貝森特說，中國目前正「按照時間表」如期採購美國大豆。他指出中方承諾在未來三年半內，至少會購買8750萬公噸的美國大豆。

川普上任之後就一再與美國聯準會（Fed）主席鮑爾起衝突，經常發文痛罵鮑爾不降息。貝森特週二受訪時說，目前聯準會的繼任人選有5名候選人，已正在進行最後一輪面試，川普很可能在聖誕節之前宣布下任聯準會主席人選。貝森特說，該是時候讓聯準會的問題退到幕後了。

