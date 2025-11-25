貝森特：川普明年或4度會晤習近平

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受《CNBC》訪問時表示，川普和習近平明年有望4度會晤，稱如此一來有助於穩定美中關係。川習會資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（Donald Trump）通話，中美元首再度展開電話外交受到關注。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受《CNBC》訪問時表示，川普和習近平明年有望4度會晤，稱如此一來有助於穩定美中關係。貝森特稱中美關係正在改善，但也指出美國對台立場「沒有改變」。

根據《南華早報》報導，貝森特受訪時表示，美國和中國將永遠是競爭對手，但兩國關係正在改善，「領導層之間的關係讓我感到欣慰，美中是彼此天然的對手，但我們能攜手完成些什麼嗎？當然可以」。

廣告 廣告

貝森特表示，中國購買美國大豆正在「完全按計劃進行」。中國之前停止購買美國大豆，曾成為中美關係的一個主要摩擦，如今看來已經雨過天晴。貝森特更透露，川普和習近平明年有望4度會晤，若果然如此，「這將極大地增強兩國關係的穩定性，而穩定對美國人民和世界經濟都有好處」。

川習會4度上演的潛在舞台是明年在中國舉辦的APEC峰會、在美國舉辦的G20峰會，以及川普將對中國進行國是訪問，習近平也將對美國展開國是訪問。

貝森特補充說，華盛頓在台灣問題上的立場「沒有改變」，習近平和川普一致認為，烏克蘭的和平是向前邁進的必要條件。貝森特還透露川普與習近平的通話是中國發起的，這與中國外交部聲稱通話是美方發起的說法不同。

《南華早報》報導指出，近幾週來，美中關係似乎從高度緊張迅速轉變為互相接納，這突顯了川普反覆無常的領導風格以及靈活轉換的身段，與川普主打以個人魅力為主的外交之道相符。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德投書華郵！承諾大幅提升國防預算嚇阻北京 對川普表達感謝

美股主要指數齊漲！輝達跌逾2％獨憔悴 急喊話技術仍領先一世代

中美日電話外交！專家：習近平要川普管管高市早苗 下一步可能曝