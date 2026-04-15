貝森特：川普關稅政策 可能在七月會回到之前稅率

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美國財政部長貝森特。 圖：翻攝自 X @chia_chen_fang

[Newtalk新聞] 美國聯邦最高法院先前裁定，總統川普不得依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅。不過，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，政府將針對實施「第 301 條款」進行研究，關稅政策可能在七月初恢復到之前稅率。

在美國最高法院裁定依《IEEPA》所徵收關稅違憲後，川普政府計劃於本月 20 日啟動退稅，預計將向美國進口商退還總計約 1,660 億美元（約新台幣 5.4 兆元）關稅。然而，川普仍試圖以不同方式來恢復其關稅政策。先是宣布改採《1974年貿易法》第 122 條對全球課徵為期 150 天的 10% 暫時性關稅，之後再將稅率提高至法律所允許的 15%水準。

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貝森特周二（14日）出席《華爾街日報》舉辦的活動，提到華府先前的關稅政策在最高法院遭遇挫折，「但我們將啟動或執行第 301 條款調查，關稅有可能在七月初恢復到先前的水準」，並表示，藉由第 301 條款徵收關稅已通過法庭的考驗，企業領袖可以開始規劃和制訂資本支出方面的決策。

貝森特提到，雖現在仍難判斷伊朗戰爭的後果何時會「波及」美國經濟，但目前美國經濟狀況良好，預估今年成長率很容易超過 3％、甚至超過 3.5％。並補充，排除波動較大的能源和食品價格的核心通膨率（Core CPI）持續下降，這是一個好預兆。

僅管貝森特承認，美國對伊朗發動戰爭，對當前季度的經濟成長與通膨造成衝擊，「本季顯然需要一些補償（數據反映）」，他仍定調是戰時能源衝擊帶來的「暫時性現象」，並補充，隨著停火協議推動油價大幅回落，美國公債殖利率已開始下行，反映出市場通膨預期的降溫，「我不認為這會嵌入到通膨預期」。

此外，貝森特還批評聯準會（Fed）對通膨情勢的判斷有誤差，理由是「核心通膨正在下降」，他表示，「我理解他們想等到數據更明朗後再做決定，但那將意味著，利率應該再大幅下調。」

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